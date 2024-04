Ilyen van?! Korbáccsal támadt a szurkoló a játékosra a Szuperkupa-döntő után! + videó

Bár az al-Ittihad csapatát olyan játékosok erősítik, mint két francia klasszis, és N’Golo Kante, az al-Hilal még jobban szerepel, vezeti a szaúdi bajnokságot, anelyben Benzemáék csak a negyedik helyen állnak. Az al-Hilalban játszik többek között a szenegáli Kalidou Koulibaly, a portugál Rúben Neves és a szerb Szergej-Milinkovics Szavics, no meg is, a brazil sztár azonban már régóta sérült. Így ő most sem volt a keretben. A Szuperkupa döntőjében az al-Hilal a félidőben 2-1-re vezetett, s ugyan végül 4-1-re nyert, a második játékrészben a két gólját a 89. és a 96. percben szerezte.

A lefújás után az al-Ittihad játékosai érthetően csalódottak volta, és amikor vonultak le a pályáról, a marokkói válogatott Abderrazak Hamdallah a vizes palackjából locsolt némi folyadékot a lelátóra, az őt provokáló egyik szurkolóra. A folyatásra azonban aligha számított, a drukkernél ugyanis korbács (!) volt, amivel kétszer is lesújtott a játékosra. Mondani sem kell, hogy azonnal kitört a botrány. Az agresszív szurkolót a hírek szerint őrizetbe vették.

Sok mindent láttunk már a futballpályán, de ez alighanem példátlan jelenet.

