A Paks tíz ember ellen játszva kapott ki, az ezüstről is lecsúszhat + videó

Amikor a téli szünet után folytatódott az idény, még a Paks nevével kezdődött a tabella. A tavasszal remeklő Ferencváros viszont idővel átugrotta a tolnaiakat, a 28. forduló előtt már tizenegy ponttal vezetett, és a jövő héten akár be is biztosíthatja újabb bajnoki címét.

A Paks közben sorra hullajtotta el a pontokat, az elmúlt négy mérkőzésen csupán egyet szerzett, így egy ideje már nem előre, hanem a háta mögé kell néznie, mert az egymás elleni rangadó előtt négy pontra zárkózott fel a Fehérvár.

Nagy volt a tét tehát szombaton Pakson. Ezzel természetesen tanítványai is tisztában voltak, ők vették a kezükbe az irányítást a mérkőzésen, de a vendégek kapusa, Tóth Balázs mindig kifogott rajtuk. A tolnai együttesnek öt kaput eltaláló lövés sem volt elég a gólhoz az első félidőben, a Fehérvárnak ellenben mindjárt az próbálkozása gólt eredményezett. Mamoudou Karamoko talált be:

A fordulás után nagy lehetőség nyílt a Paks előtt, Csongvai Áron rúgta fejen Kinyik Ákost, amiért kiállították. De emberelőnyben sem tudott ellenfele fölé nőni a tolnai gárda, sőt, az 54. percben Karamoko másodszor is bevette Szappanos Péter kapuját:

A 84. percben aztán a semmiből szépített a Paks, Balogh Balázs közel harminc méterről talált be. A hajrában pedig az egyenlítéstől sem volt messze a házigazda, de Tóth Balázs eszén nem tudtak túljárni. Az utolsó csavar egy tizenegyesgól lehetett volna, mert a játékvezető a 95. percben büntetőt ítélt a Paksnak, ám a VAR-szobával való egyeztetés után megváltoztatta a döntését. A harmadik Fehérvár így emberhátrányban játszva is megőrizte az előnyét, és most már csak egy pont a hátránya a tabellán a szombaton legyőzött ellenfelével szemben.

NB I, 28. forduló szombat:

Kisvárda–Újpest 4-1 (3-1), Várkerti Stadion, 2450 néző, jv.: Pintér: Gólszerzők: Navrátil (8.), Mesanovic (17.), Matic (39.), Makowski (54.), ill. Ljujics (30. – 11-esből)

Debrecen–Kecskemét 1-0 (0-0), Nagyerdei Stadion, 5244 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Dzsudzsák (69. – 11-esből)

Paks–Fehérvár 1-2 (0-1), Paksi FC Stadion, jv.: Bogár. Gólszerzők: Balogh B. (84.), ill. Karamoko (23., 54.). Kiállítva: Csongvai (46., Fehérvár) vasárnap:

MTK–Diósgyőr 14.00 (tv: M4 Sport)

Zalaegerszeg–Ferencváros 16.30 (tv: M4 Sport)

Mezőkövesd–Puskás Akadémia 18.45 (tv: M4 Sport+)

