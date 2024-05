És ez nem vicc: nemcsak Eb-t, Óceánia-bajnokságot is rendezünk!

A média számára nyilvános edzéssel egybekötött sajtótájékoztatót tartott ma a 40. ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság szervezőbizottsága. A vb-bronzérmes, már harmadik olimpiájára készülő Pigniczki Fanni arról számolt be, hogy jól halad a felkészüléssel.

Pigniczki Fanni. Fotó: MATSZ/Freschli Jozsef

– A taskenti világkupán versenyeztem legutóbb az Eb előtt. Most már a finomhangolás zajlik. Bízom benne, hogy a kilátogató nézők számára felejthetetlen élményeket szerzünk. A legutóbbi hazai rendezésű Eb-n, 2017-ben is volt szerencsém versenyezni Budapesten. Emlékezetes hangulat volt akkor, és most hasonlóra számítok – mondta a 24 éves versenyző.

A szerdai sajtótájékoztatón beszédet mondtak a szervezőbizottság társelnökei: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára és Bencze György, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség elnöke.

Ezúttal is nagy segítség lehet a hazai közönség támogatása

– A sportirányításban az idei év első felében az volt az egyik legfontosabb célunk, hogy minél több olyan versenyt tudjunk hazánkba hozni, amely szerepet játszik az olimpiai kvalifikációban, ezzel is segítve sportolóink párizsi kvótaszerzését. Úgy gondolom, aki kint volt Tatabányán vagy Debrecenben a férfi-, illetve a női kézilabda-válogatott olimpiai selejtezőjén, az tapasztalhatta, hogy mekkora segítség volt a mieinknek a hazai közönség. Bízom benne, hogy a ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon is sokan támogatják majd a magyar csapatot a lelátóról. Ezekkel az eseményekkel az élsport mellett a közösségi sportot is igyekszünk segíteni. Ezért leszünk jelen az Európa-bajnokságon is a Sportoló nemzet programunkkal, hogy a különböző, sporthoz kötődő aktivitásokkal minél többeket tudjunk ösztönözni arra, hogy váljon az életük részévé a sport, a mozgás – mondta el Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Altorjai Sándor szerint Magyarország az elmúlt években sokszor bizonyította, hogy jó házigazda.

– Bízom benne, hogy ezúttal is sikerül egy olyan kontinensbajnokságon vendégül látni Európa legjobbjait, amely sokáig emlékezetes marad. Az előkészületek két éve zajlanak, hamarosan megkezdődnek az utolsó simítások – tette hozzá a Magyar Torna Szövetség főtitkára.

Bencze György, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség elnöke: – Izgatottan várjuk az Eb-t, de izgulni nem izgulunk, mert minden rendben lesz. Nagy lehetőség előtt állnak versenyzőink, hiszen olyan hangulat fogadja majd őket az arénában, amilyet kevesen tapasztaltak meg eddig. Azon vagyunk, hogy mindenki számára emlékezetessé tegyük ezt a világversenyt.

A magyar együttes kéziszercsapat. Fotó: Morvai Tamás

Deutsch-Lazsányi Erika, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség technikai bizottságának elnöke: – Az utolsó utáni pillanatban összeállt egy olyan kéziszercsapat, amely akar és tud együtt dolgozni. Hazai környezetben az esélyesebb ellenfeleinkkel fel kell tudnunk venni a versenyt. Két tiszta gyakorlattal meglehet az esély az olimpiai kvótára.

Maratoni programot ígér az Európa-bajnokság

Kovács Andrea versenyigazgató: – Ötnapos maratoni program lesz az Európa-bajnokság során. Szerdán a juniorok kezdenek, egy nappal később, május 23-án pedig már a felnőtt rg-sek is bemutatkoznak. A versenynapok is hosszúak lesznek, de a kontinens legjobbjainak gyakorlatait láthatjuk, úgyhogy senki nem fog unatkozni. Az Eb-vel párhuzamosan Óceánia kontinensbajnoksága is zajlik majd, ennek keretében ausztrál és új-zélandi versenyzők is szőnyegre lépnek.

Urbán-Szabó Mónika, az együttes kéziszercsapat kapitánya: – Most már az Eb-vel kelünk és fekszünk, az egész életünk jó ideje erről a versenyről szól. Szeretnénk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek.

Az eseményen a teljes magyar csapat megjelent. Az egyéni felnőtt versenyzők: Pigniczki Fanni és Wiesner Hanna, az egyéni junior versenyzők: Barkóczy Boglárka és Vukmir Elena, az együttes kéziszercsapat tagjai: Hagymási Kira, Jurca Lilla, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika, Farkas Júlia.