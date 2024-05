Lékai Máté sejtelmesen a visszavonulásáról beszélt, Mikler itthon maradt

Lékai Máté: Chema marasztal, sokat beszélgetünk

– Szóba került már, nyilván. Chema marasztal, sokat beszélgetünk akár a kapitánnyal, akár a családommal, de még nem hoztam meg a döntésemet. Még érzem magamban, hogy segíteni tudom a csapatot, és nemcsak azért jövök örömmel a válogatottba, mert óriási a hangulat az öltözőben, hanem mert nekem nagyon sokat jelent. Azt mindenki látja, hogy generációváltás előtt áll a csapat, a következő olimpiai ciklusban ugyanúgy be kell robbannia néhány fiatalnak, ahogy Fazekas Gergőnek és Imre Bencének sikerült. Az óriási dolog, hogy jövőre már mindketten BL-csapatokat fognak erősíteni, és nagyon kell a válogatottnak is, mert rajtuk kívül nem sokan mondhatják el a válogatottból, hogy rendszeresen komoly BL-terhelést kapnak. Nem tudom, mit hoz a jövő számomra, egyelőre nem is akarok ezzel foglalkozni. Ahogy a csapat, úgy én is Párizsra koncentrálok, aztán a játékok után meglátjuk.