Az idén nem volt esély a BL-ben, de jövőre ráhajt a nagy hármasra a Fradi

Az új évezredben hatodik alkalommal nyert bajnokságot női kézilabdában a Ferencváros, amely az idei elsőséget megelőzően 2021-ben ért fel a csúcsra. A kupagyőztes bajnokcsapat 27 év után tudta mindkét sorozatot egyszerre megnyerni.

Nem így indult a szezon

Pedig az őszi szezonkezdet nem feltétlenül azt ígérte, hogy ilyen sikereket ér el az együttes. A Ferencvárostól tavaly nyáron távozott az „ősfradista” vezetőedző, Elek Gábor, a helyére érkező Martin Albertsen viszont nem húzta sokáig, októberben saját kérésére állt fel a kispadról. Pozícióját addigi másodedzője, Allan Heine vette át, ám a tavalyi BL-döntős Fradi még vele is csak nagy nehezen jutott tovább a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába.

– 27 éve fordult elő legutóbb a Ferencváros női kézilabdacsapatának történetében, hogy duplázni tudtunk, ahogy a szezonunk indult, az nem azt vetítette előre, hogy ilyen szépen fog végződni. Azt gondolom, hogy a kellő pillanatban bölcs döntés született. Az edzőváltás után a társaság egymásra talált mint csapat, illetve Allan Heinével is megtalálta az összhangot – kezdte a Magyar Nemzet kérdéseire válaszoló Nyíri Zoltán. – Még van hátra egy bajnoki, de ez az együttes eddig mindössze egyetlen vereséggel, magabiztosan hozta a bajnokságot, végig nyomás alatt is nagyon jól teljesített. A duplázás nagy öröm, picit azért lehet hiányérzetünk, mert nem tudtunk bejutni a BL négyes döntőjébe, de az idén meg kellett elégednünk ennyivel. A Bajnokok Ligájában most nem volt esélyünk, ám reméljük, hogy jövőre egy hármast tudunk hozni: egy kupagyőzelmet, egy bajnoki győzelmet és egy final fourba jutást.

Aranyérem négy csapatsportágban

A Ferencváros „kollekciója” a szerdán elért sikerrel teljessé vált, a férfi jégkorongozók, a férfi labdarúgók és a férfi vízilabdázók után a negyedik csapatsportágban, női kézilabdában is a zöld-fehérek adták a bajnokcsapatot.

– Az idén 125 éves a klubunk, azt gondolom, hogy egy ilyen évben négy csapatbajnoki aranyérmet megnyerni, és emellett kétszer duplázni, hiszen a férfi vízilabdacsapat és a női kézilabdacsapat a kupát is megnyerte, fantasztikus. Ez az esztendő nagy ünneplésre ad okot, remélem, hogy sok ilyen évet tudunk még a szurkolóinknak szerezni – mondta Nyíri Zoltán.