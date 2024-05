Családi feszültséget generáltak az oroszok Sztankovics miatt

„Nagyon sok kérdésem van. Nem értettem a Szpartak döntését, és nem értem, Sztankovics miért megy Oroszországba. Nagyon ellentmondásos jelölt. A Ferencváros a Bajnokok Ligájában játszhat. Ez nem ösztönzi? De hirtelen elment Oroszországba, ahol nem szerepelhetnek az európai sorozatokban… Gazdag embernek tűnik, játszott Olaszországban az Interben, és elég pénzt keresett, de most azt írják, hogy Sztankovicsot váratlanul kivásárolták a szerződéséből, és a Szpartakhoz ment. Ha a Bajnokok Ligájában szerepelnének, megérteném, de így… Miért vállalta? Csak a pénz miatt? Nem nagyon tisztelem az ilyen edzőket. Mint kiderült, Sztankovics, úgy döntött, nem próbálja ki magát az európai porondon, hanem csak pénzt keres? Én vendégmunkásnak hívom az ilyen szakembereket.”

Íme, a kép a Sport-Expressen, amely azt sugallja, ifjabb Kuznyecov nyilatkozott Sztankovicsról

Szókimondó, határozott, sőt kemény nyilatkozat. Olyan, szavakba öntött vélemény, ami sokaknak motoszkál a fejében. Bizony finoman szólva sem egyértelmű Dejan Sztankovics szokatlan időzítésű távozása a Ferencvárostól a Szpartak Moszkvához.

Nagyot hibázott az orosz sajtó

A Fradihoz ezer szállal kötődő Szergej Kuznyecov nyilatkozta a fentebbieket a Sport-Expressnek. Hatalmas kalamajkát kiváltva. Az ismert orosz sportlap ugyanis a fia, ifjabb Szegej Kuznyecov, helyesebben Kuznyecov Szergej szájába adta az elmondottakat.

Tőle viszont nem karakán, hanem fura lenne ez a vélemény, hiszen maga is gyakorló edző, és a most zajló idényt tekintve jobban tenné, ha nem bírálna másokat, hiszen néhány hónapon belül két klubtól, a DVTK-tól és a Győrtől is menesztették. Arról már nem is szólva, hogy ifjabb Kuznyecov 2018–19-ben dolgozott a Szpartak Moszkvánál, nyilván ő is pontosan tudja, nem illik a saját fészekbe piszkítani…

Ifjabb Kuznyecov kikéri magának

– Senkinek sem nyilatkoztam – erősítette meg a Ferencváros egykori csatára a Nemzeti Sportnak nyilatkozva. – Mégis reggel óta csörög a telefonom. Többek is sérelmezték az orosz honlapon megjelent, valamint magyar lapok által lehozott, nekem tulajdonított nyilatkozat miatt. Megkerestem a cikk szerzőjét, aki sűrű bocsánatkérés mellett megígérte, hogy kijavítja a dolgozatot.

Súlyos sérelem ért. Olyannal vádolnak, amit nem követtem el.

Ha pedig mégis megkeresett volna bárki is az edzőváltással kapcsolatban, tisztelem annyira a kollégákat, hogy olyat nem mondanék, mint amit nekem tulajdonítanak. Így vagyok a Szpartak Moszkvával is, amelynek egy ideig másod-, majd vezetőedzője voltam és azóta is jó kapcsolatot ápolok a klubbal.

Az édesapja viszont vállalja – miért is ne vállalná? – a véleményét. Idősebb Kuznyecov nemcsak Sztankovicsot, hanem burkoltan a Szpartakot és a Ferencvárost is bírálja. Szerinte Sztankovics nem üti meg nemhogy Rebrov, de még szintjét sem. Ezzel a véleménnyel sincs egyedül.