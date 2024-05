Kubatov és a Fekete Madonna: lengyel csodatévőért imádkoznak a Fradinál?

– Folyamatosan nézem az edzői piacot, most is van képben lengyel szakember, aki tornatanárból lett fantasztikus edző, és nagyon jó szisztémát rakott össze, de Oroszországban is van egy-két edző, akire ránéz az ember, és látja, hogy szervezett futballt játszik – így fogalmazott Kubatov Gábor, az FTC elnöke az M4 Sportnak május 3-án adott interjúban, amelyben arról is beszélt, Dejan Sztankovicsot figyelik Olaszországból, s elképzelhető, hogy a szerb tréner visszautasíthatatlan ajánlatot kap.

Kubatov Gábor és Dejan Sztankovics közösen ünnepli a Ferencváros zsinórban hatodik bajnoki címét. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nos, utólag már tudjuk, Kubatov virágnyelven már két hete megüzente Sztankovics távozását, csak azt nem tudta – akarta – elmondani, Sztankovics hová is tart pontosan.

Marek Papszun a fantasztikus lengyel edző

Az végképp nem lehet kérdéses, hogy ki lehet az a fantasztikus lengyel edző, aki „tornatanárból” – a testnevelők ezért valószínűleg kissé megorrolnak az FTC elnökére... – avanzsált labdarúgószakemberré. Ez a jellemzés egyértelműen Marek Papszunra illik. Az ő vezetésével a Raków Czestochowa egymást követő három évben is dobogós lett a lengyel bajnokságban, 2021-ben és 2022-ben ezüst-, 2023-ban pedig aranyérmet szerzett, miközben 2021-ben és 2022-ben a Lengyel Kupát is elnyerte. Úgy, hogy a klub a fennállása során többnyire a lengyel alsóbb osztályokban szerepelt, csupán 2019-ben jutott fel az élvonalba. Érdekesség, hogy a Vidi jó kapcsolatot ápol a lengyel klubbal.