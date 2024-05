Miért cserélte le a Fradi edzője a csereként beküldött Lisztest a döntőben?

– Krisztián nem edzett tegnap, beteg és lázas is volt – árulta el a Fradi edzője, akit a klubhonlap idézett. – Most nem volt jó a pályán. Sok labdát veszített, de ez előfordul. A Paksnál is lecseréltek egy becserélt játékost. Közbe játszhatott Lisztesnél ez a betegség, ez volt a cserének az oka.