Élsportolók a kifutón – divatbemutatót tartottak a magyar sport napján

A párizsi olimpia és paralimpia nyitóünnepségére a bevonuló ruházatot a Heavy Tools tervezi és készíti, míg a sportruházatok az adidas és a Tisza, az ünneplőruházatok pedig a Roland Divatház és a Kézmű közreműködésével készülnek. A modellek között feltűnt többek között a negyedik olimpiájára utazó Telegdy-Kapás Boglárka és az immár édesanyaként paralimpiai bajnoki címvédésre készülő Illés Fanni, de az énekes-rapper T. Danny és a Nemzet Színésze, Udvaros Dorottya is – adta hírül az olimpia.hu.

Amikor a sport és a divat találkozik (Fotó: Mirkó István)

Telegdy-Kapás Boglárka és a két csapatkapitány

Az eseményen a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt az olimpiai csapat céljairól beszélt, valamint bejelentette a Magyar Olimpiai Csapat két párizsi csapatkapitányát is: Telegdy-Kapás Boglárka és Szilágyi Áron viselheti a megtisztelő címet.

Telegdy-Kapás Boglárka és Szilágyi Áron (Fotó: Mirkó István)

– Az olimpia idén visszatér Európába, amely nemcsak a sportolók, hanem a szurkolók számára is különlegessé teszi az ötkarikás játékokat, hiszen valós időben szurkolhatnak a tévéképernyők előtt, sőt, a szerencsésebbek a helyszínre is eljuthatnak, hogy buzdítsák a magyar csapatot – mondta Gyulay Zsolt. – Párizs a sport, a kultúra és az elegancia városa, a Magyar Olimpiai Csapat ruházatának összeállításakor igyekeztünk ezeket a szempontokat szem előtt tartani, és elnézve a sportolókat, talán mondhatom, hogy sikerült is. Köszönjük szépen minden partnerünknek, hogy ezt lehetővé tette.

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László azt hangsúlyozta, hogy a magyar sport egy és oszthatatlan.

– Nincs különbség fogyatékos és ép sportoló között sem. Amikor ezt a showt a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársaival szervezni kezdtük, ez lebegett előttünk – jelentette ki Szabó László.

Élsportolók a kifutón

A formaruhákat végül nyolc olimpikon, nyolc paralimpikon és huszonegy meghívott híresség mutatta be. Az olimpikonok közül Debreczeni-Klivinyi Kinga kézilabdázó, öttusázó, Losonczi Dávid birkózó, Özbas Szofi és judósok, valamint Márton Richárd, Telegdy Ádám és Telegdy-Kapás Boglárka úszók csillogtatta meg tehetségét a kifutón. A paralimpikonok közül többen már rutinosan mozogtak ott, hiszen korábban Rio és Tokió előtt is tartott divatbemutatót a Magyar Paralimpiai Csapat. Idén a közönség Bessenyey Zoltán atléta, Fonyódi Ildikó díjlovas, Illés Fanni, Iván Bence és Pap Bianka úszók, Kertész Róbert tollas- röplabdázó, valamint Nádasdy Anna és Osváth Richárd vívók tolmácsolásában ismerkedhetett meg közelebbről a Tisza által tervezett és készített paralimpiai sportruházati kollekcióval, valamint a Kézmű ünneplőruházatával.