Marco Rossi elárulta, miért hagyná el a magyar válogatottat

az olasz Sportellate nevű oldalnak nyilatkozott, és arra a kérdésre is felelt, hogy mi lenne az, amiért elhagyná a magyar válogatottat, amelyet 2018 óta sikerrel irányít. – Nem tervezem, hogy a közeljövőben váltok, mert nincs rá okom, de ha a jövőben bármikor el kell hagynom a magyar válogatottat, annak csakis pénzügyi oka lehet, más nem. Ezt nem azért mondom, mert nem vagyok elégedett a jelenlegi szerződésemmel, de mindenki számára világos, hogy más országokban vagy bajnokságokban sokkal magasabbak a fizetések – jelentette ki Rossi.

A szövetségi kapitány ugyanakkor hozzátette, nem gondolkodik a váltáson, szeptember hatvanéves lesz, a bizonytalanba már nem szeretne beleugrani. Ami biztos, hogy a nyáron az Európa-bajnokságon vezeti a magyar válogatottat, amely a házigazda Németország mellett Svájc és Skócia ellen játszik a csoportkörben.

– Minden bizonnyal egy nagyon erős Németországgal kell szembenéznünk – jósolta Rossi. – A legutóbbi barátságos mérkőzéseket is megnéztük márciusban, és azt kell hogy mondjam, lenyűgöztek minket, és figyelemre méltó támadófutballt mutattak be.

Marco Rossi szerint az NB I színvonala nem emelkedett

Rossi szerint a németek az Eb-győzelemre is esélyesek, Svájc és Skócia pedig nagyon kiegyenlítetté teszi a csoportunkat. – Egyrészt senki ellen nem mehetünk biztosra, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ez fordítva is igaz: senki más sem mehet biztosra, ha velünk találkozik – fogalmazott Rossi.

A szövetségi kapitány némi kritikát is mondott az NB I színvonalát illetően.

– A magyar bajnokság ma a 23. helyen áll Európában, néhány éve még hátrébb volt, de szerintem nagyobb volt a versenyképesség a bajnokságon belül – emelte ki. – Most az FTC könnyedén nyeri a bajnokságot, és az Európában elért eredményei miatt a magyar bajnokság feljebb lépett az UEFA ranglistáján. Általános színvonal-emelkedés azonban nem történt.