A PSG edzője váratlan lépésre szánta el magát a BL-ből való kiesés után

A Paris Saint-Germainnek az elődöntő első mérkőzése után a visszavágón is meggyűlt a baja a gólszerzéssel. A háló helyett mindig csak a kapufáig jutott el a labda – igaz, odáig négyszer is a keddi meccsen, a teljes párharcot tekintve pedig hatszor haltak el Mbappéék lövései a kapufán. Ezek a pontatlanságok sokba kerültek a PSG-nek, mert a Borussia Dortmund a franciákkal szemben a Bajnokok Ligája elődöntőjének mindkét felvonásán betalált egyszer-egyszer, így a németek készülhetnek a londoni döntőre.

Luis Enrique jól tudta, a PSG játékosainak most vigaszra van szükségük. Fotó: AFP

Ha már a PSG kiesett, Enrique a Dortmundnak szurkol

Luis Enrique természetesen csalódottan vette tudomásul, hogy csapata lemarad a fináléról, de tanítványai teljesítményére egy rossz szava sem volt.

– Nagyon elégedett vagyok azzal, amit az első félidőben, de valójában azzal is, amit az egész párharc során láttam tőlük. Azt csinálták, amit kértem tőlük, mindent beleadtak. Nagyon tetszett a hozzáállásuk. Persze van még min javítanunk, ez lesz a rögeszménk a következő idényben. Csak amiatt panaszkodhatok, hogy nem voltunk szerencsések – foglalta össze a spanyol szakember.

– Nagyon szomorúak vagyunk. Nem voltunk rosszabbak a Dortmundnál a két meccs során. Úgy érzem, hogy megérdemeltük volna, hogy megnyerjük a mai meccset. Harmincegy kapura lövésünk volt, négyszer találtuk el a kapufát, a két meccset tekintve pedig hatszor, mégsem szereztünk gólt. A futball néha nagyon igazságtalan. De gratulálok a Dortmundnak, amely egy nagyszerű csapat. Remélem, hogy megnyerik a Bajnokok Ligáját!

A PSG vezetőedzője hozzátette, a kiesés hatására egy szokásán is változtatott. – Sosem beszélek a játékosokkal a meccs után, de most kivételt tettem, mindenkivel külön leültem. Fontos, hogy megtanulják, hogyan kell nyerni, ahogyan azt is, miként kell elfogadni a vereséget. Példaként szolgálhatunk a gyerekeknek – magyarázta a Barcelonával BL-győztes tréner.

