A románok legyőzésével megnyerte az Eb-t kardcsapatunk, Rabb Krisztián szenzációs!

A bázeli vívó Európa-bajnokság mai záró napján két dobogós helyezés is összejött válogatottunknak, előbb a Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Mohamed Aida összeállítású női tőrcsapatunk a harmadik helyen végzett 12 együttes között. A nap végén pedig férfikardcsapatunk – Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Decsi Tamás – ugyancsak 12 együttes között aranyérmes lett! A stabil csapattag Szatmári András bokasérülése után még nem hadra fogható, nem lehetett ott az Eb-n, de a 22 éves Rabb kiválóan helyettesítette. A csapat első mérkőzésén a 41 éves Decsi kezdett a grúzok ellen, de a 9-2-es veresége után lecserélték, a folytatásban már végig Rabb Krisztián vívott.

Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Decsi Tamés és Rabb Krisztián Fotó: Magyar Vívószövetség

A mieink a döntőben a románokkal találkoztak, és ők furcsa módon jutottak be ide. Az elődöntőben 45-37-re legyőzték az olaszokat, akik szándékosan kikaptak. Ugyanis azt nézték, hogyan alakul a világranglista, ami meghatározza az olimpián, hogy ott ki milyen ágra kerül.

Nos, az olaszok úgy döntöttek, hogy Párizsban az elődöntőben nem szeretnének vívni a rangsorban első dél-koreaiakkal, ezért a nyolc között a franciák helyett inkább majd a magyar csapattal küzdenének meg. Úgy kalkulálnak, hogy bennünket legyőznek, és akkor az amerikaiakkal meccselhetnének a döntőbe jutásért. Ezért most úgy intézték, hogy a világranglista ötödik helyéről visszacsússzanak a hatodikra. (Szilágyiék a harmadikok.)

Tizenhárommal több tust adott, mint amennyit kapott

Szóval, így jutottak be most az Eb-n a románok a döntőbe. Ahol Szilágyi az első asszóját elveszítette 5-3-ra, de Rabb parádés vívással 7-1-re nyerte meg a magáét, így már együttesünk vezetett. Később Rabb a második asszóját 5-2-re hozta, s ez kellett is, mert Gémesi két vereséggel kezdett. A hatodik pár után 30-27-re vezettünk, jött Rabb Krisztián, ezúttal 5-1-re nyert (versenyzőnk +13-as mutatóval zárt!), 35-28 volt az állás. Gémesi 5-5-öt vívott, így az utolsó asszóra Szilágyi 40-33-as vezetésünknél állhatott fel. Háromszoros egyéni olimpiai bajnokunk ugyan 7-5-re veszített, de csapatunk 45-40-re nyert, Európa-bajnok lett, jár a gratuláció. De a legnagyobb az Rabb Krisztiánnak.

Nagy kérdés, milyen összeállításban utazik az olimpiára a csapat, melyik három vívó alkotja az alapcsapatot, ki lesz a tartalék, és ki marad itthon.

Decsi András: Rabb Krisztián nagyszerűen helytállt, a jövő nagy reménysége

Decsi András szakági vezetőedző az M4 Sport helyszíni stábjának azt mondta, maximálisan elégedett a teljesítménnyel és az elért eredménnyel.

– Kicsit felforgatott csapat lépett pástra Szatmári Andris sajnálatos sérülése miatt, de a fiatal Rabb Krisztián nagyszerűen helytállt, a jövő nagy reménysége mindenképpen – jelentette ki a szakvezető, hozzátéve, hogy a csapat tagjai a magyar kardhagyományokat folytatva szép teljesítménnyel győztek.

Az olimpiával összefüggésben azt mondta, ez az Eb elsősorban önbizalomnövelő volt, mert nem találkoztak olyan csapattal, amellyel megmérkőzhetnek majd a párizsi játékokon.

– Edzésállomás volt, de azért mégiscsak Eb – fogalmazott Decsi András.

„Nagyon nagy élmény volt”

– Nagyon nagy élmény volt a csapattal vívni, a döntőben is nagyon higgadt tudtam maradni és nem azzal foglalkoztam, hogy Európa-bajnoki döntőt vívok, hanem mindig arra, hogy a következő tust én adjam. Nagyon boldog vagyok és nagyon jó érzés az első Európa-bajnokságomat így zárni – értékelt Rabb Krisztián.

Ezt megelőzően 2022-ben győztek kontinensbajnokságon a magyar férfi kardozók, akik mostani diadalukkal a küldöttség hetedik érmét szerezték a svájci Eb-n.

Bázelben egyéniben második lett a párbajtőröző és a kardozó Pusztai Liza, illetve a harmadik helyen végzett párbajtőrben Andrásfi Tibor, csapatban pedig másodikak lettek a férfitőrözők és a női párbajtőrözők, míg harmadikként végeztek a női tőrözők. Válogatottunk így egy arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zárt.