Négy magyar szurkolót fosztottak ki és rugdostak meg Németországban a szerdai meccs után

Az ismeretlen tettesek a szurkolóktól elvették a sáljukat és egy hátizsákot is, amelyben egy e-könyvolvasó, készpénz és ruhák voltak. A rendőrség szerint az egyik gyanúsított lábon is rúgta az egyik magyar szurkolót. A feltételezett rugdosót, aki állítólag a hátizsákot is ellopta, később egy komolyabb hajtóvadászat után letartóztatták. A 24 éves férfinál viszont akkor már nem találták meg a táskát.