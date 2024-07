Dzsudzsák Balázs fontos bejelentése Böde Dánielt is érinti

Amióta 2020-ban hazaigazolt Debrecenbe, mindig csak egy évre szóló szerződést kötött nevelőklubjával, így mindig volt egy kis kérdőjel a közös folytatást illetően. Idén nyáron például arról pletykáltak, hogy a 37 éves játékos újra légiósnak állhat, és a román élvonalban, egész pontosan Kolozsváron, az Universitateában köthet ki. Dzsudzsák azonban újra hosszabbított egy évvel Debrecenben, 2025 nyaráig írt alá a DVSC-vel, adta hírül a klubhonlap.

Dzsudzsák Balázs 37 évesen is alapember a DVSC-ben Fotó: MTI/Derencsényi István

Mint írják, Dzsudzsák a hazaigazolása óta sosem maradt adós a gólokkal és a gólpasszokkal, amivel nehéz lenne vitába szállni. A legutóbbi idényben mindkét műfajban hét-hét jött össze neki, de egy ennél sokrétűbb, a játék több elemére kiterjedő elemzés szerint ő volt a legjobban teljesítő magyar labdarúgó az élvonalban. A hosszabbítással minden bizonnyal Dzsudzsák marad a DVSC legjobban fizetett játékosa.

Dzsudzsák és Böde külön csatája

Összességében tehát nem meglepetés, hogy Dzsudzsák újabb egy évre marad Debrecenben, hiszen a klub még mindig profitál a játékából, ő maga pedig már aligha vágyik újabb ismeretlen kalandra. Így aztán folytatódhat a külön csatája Böde Dániellel, hogy melyikük húzza tovább az élvonalban.

Az elmúlt NB I-es idényben is ők ketten voltak a magyar élvonal legidősebb pályára lépői, és ez a következőben is így lehet. Mindketten 37 évesek, mindössze két hónap a korkülönbség kettejük között a Paks volt válogatott csatára javára. Ezzel Böde az NB I jelenlegi legidősebb játékosa, de ha Dzsudzsák tovább kitart, megelőzheti, akár még a következő idényen belül is, ha a paksi rivális két hónapig nem lép pályára. Böde szerződése jelenleg ugyanúgy 2025 nyaráig szól a Pakssal.