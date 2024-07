Nem bírta el az olimpia terhét a Hosszú Katinkát nagyon elverő Jackl Vivien

Jackl Vivien már évek óta az egyik legnagyobb magyar úszótehetségnek számít, ami idén már a felnőttmezőnyben is megmutatkozott. Az áprilisi országos bajnokságon tizenkét másodperccel győzte le 400 vegyesen Hosszú Katinkát, akkor váltott jegyet a párizsi olimpiára is.

Jackl Vivien nem jutott be az olimpiai döntőbe. Fotó: MTI/Derencsényi István

A teljes magyar olimpiai csapat legfiatalabb versenyzőjeként Jackl 400 vegyesen döntős esélyekkel állt rajthoz Párizsban, hiszen júniusban a belgrádi Eb-n lett második, ráadásul az év eddigi ötödik legjobb idejével rendelkezett (4:34,96). Ennek ellenére nem jutott be a döntőbe.

Jackl az első előfutamban úszott, jóval rutinosabb riválisaival csak háton és gyorson tudta felvenni a versenyt, főleg mellen szakadt le jelentősen, így 4:44,47 perces idővel hatodikként csapott célba, összesítésben pedig a 14. helyen végzett és kiesett.

Túl nagy volt a teher, ezzel magyarázta a kiesést

– Nem ez volt a terv, eredetileg egy 4:40 körüli időt lőttünk be, ami elég lehet a fináléhoz. Egyszerűen rosszul jött ki a lépés. A belgrádi Európa-bajnokságon csúcsformában voltam, hogy 1500 gyorson is meglegyen a szint, itt most szerettem volna hasonló időt úszni, mint akkor, de nem sikerült. Nem vagyok egy izgulós típus, próbáltam nem rágörcsölni a dolgokra, de mégis, valahogy nagy volt a teher – nyilatkozta a csalódott Jackl.

A 15 éves tehetség búcsúja azt jelenti, hogy a hétfő esti úszóprogramban egyetlen magyar sem lesz érdekelt. Jackl a 400 vegyes mellett 1500 méteres gyorsúszásban is indul az olimpián, amelyben a belgrádi Eb-n aranyérmes volt, abban kedden kezd.

Sárkány Zalán egyéni csúcsa sem ért döntőt

Jackl Vivienhez hasonlóan 14. helyen végzett Sárkány Zalán is, ő 800 gyorson úszott 7:48,90 perces új egyéni csúcsot.