Könnyed játszadozást hozott a magyar válogatott olimpiai főpróbája

Chema Rodríguez szövetségi kapitány valószínűleg nem az Egyiptom elleni találkozó főpróbájának szánta a szombati meccset, ugyanis a tartalékok közé nevezett Mikler Roland, Hanusz Egon és Pedro Rodríguez Álvarez is kezdő volt, Bánhidi Bence viszont a kispadról figyelte a játékot. Mikler remekül védett, a mezőnyjátékosok visszarendeződése és védekezése hatékonyabb volt, mint egy nappal korábban Németország ellen, a lerohanásból szerzett gólokkal pedig 9-4-re elléptek a magyarok. A Bajnokok Ligája-címvédő Barcelona jelenlegi, a Veszprém korábbi vezetőedzője, a japánokat irányító Antonio Carlos Ortega a meccs negyedénél kért először időt, de játékosai hiába próbálkoztak a gyors játékkal, sokat hibáztak (14-6).

Mikler Roland kezdett és jól védett Fotó: Imago/Beautiful Sports via Reute

A cseréket követően nem tört meg a lendület magyar oldalon, sőt csak fokozódott, hiszen a tervezett kezdőcsapat tagjai léptek pályára (19-9). Az 1211 néző előtt lejátszott meccs szünetében is tíz volt a különbség, ezért a második félidőben a szoros meccsekre jellemző izgalmak már hiányoztak a játékból. A japánok jobban védekeztek, a magyarok átmenetileg megtorpantak (28-21), de a vezetésüket nem fenyegette veszély. Szita Zoltán, majd Hanusz Egon is megfordult a balszélső poszton, csapatuk pedig egyre jobb védekezésére alapozva, Imre Bence és Rosta Miklós találataival tíz fölé növelte a különbséget. A japánok létszámfölényes akciókkal próbálkoztak, de az üresen hagyott kapujukba több gólt is kaptak, így a vártnál is simább magyar siker született. A két csapat tizedik egymás elleni mérkőzésén egy japán siker és egy döntetlen mellett immár nyolc magyar győzelem a mérleg.

Chema Rodríguez most elégedett lehetett Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

– Nehéz meccs volt a mai, nem volt könnyű a 15 órás kezdés, de a tegnapi nagy csata után keményen játszottunk. Nagyon jó első félidőt zártunk, a srácok remekül összpontosítottak, ennek nagyon örülök – nyilatkozta az MTI-nek Chema Rodríguez szövetségi kapitány. – Nyerhetsz, veszíthetsz, de mindig száz százalékot kell kiadnod magadból. Minden nap, minden pillanatban. Ez hiányzott a németek ellen, számomra ez volt a legrosszabb. Ahogyan korábban is elmondtam, a legvégsőkig kivárunk annak eldöntésével, ki lesz a 13. és ki lesz a 14. játékosunk. Az első álmom és az első célom megnyerni az Egyiptom elleni meccset az olimpián.

A csapat szombaton késő este utazik vissza Magyarországra, majd szerdán indul Párizsba.