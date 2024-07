Újabb magyar bravúr Wimbledonban! Babos Tímea negyeddöntős

Újabb fantasztikus magyar siker született az idei esztendő harmadik Grand Slam-tornáján Wimbledonban. A női párosban háromszoros világbajnok és négyszeres GS-győztes magyar teniszező, és az ukrán Nadja Kicsenok miután többszöri esőszünettel tarkított meccsen legyőzte vasárnap a harmadik kiemelt Nicole Melichar-Martinez, Ellen Perez amerikai, ausztrál párost, hétfőn újabb kiemeltet búcsúztatva már ott vannak a legjobb nyolc között.

Babos Tímea és ukrán partnere már a nyolc közé jutott Wimbledonban (Fotó: Kovács Tamás)

Ezúttal a 15. kiemelt amerikai Asia Muhammad és az indonéz Aldila Sutjiadi kettős ellen léptek pályára. Babos és partnere egy pillanatra sem ingott meg, egyszer sem veszítették el az adogatásukat a meccsen.

Babosék az első szettben 6:5-nél brékelték le az amerikai Asia Muhammad és az indonéz Aldila Sutjiadi kettősét, a másodikban pedig szintén biztosan hozták az adogatásaikat, és 3:2-nél fogadóként nyertek egy játékot. A magyar, ukrán kettős így 7:5, 6:3-ra győzött, és a negyeddöntőben Caroline Dolehide és Desirae Krawczyk amerikai párossal találkozik.

Rákényszerítették az akaratukat az ellenfélre

Tímea édesapja, Babos Csaba természetesen beszélt a már negyeddöntős lányával, és lapunknak elmondta, Tímea nagyon boldog, hiszen a Covid óta nem jutott be a legjobb nyolcba Grand Slam-tornán.

– Ahogy Timi elmesélte, ma simán lement a találkozó, nagyon jól együtt tudtak a lányok dolgozni az első labdamenettől az utolsóig. Rákényszerítették akaratukat az ellenfélre, és a második szettben még emelni is tudtak a játékuk színvonalán. Kifejezetten jól ment nekik az adogatás, valamint a riturnjáték is, így kifejezetten elégedetten mesélt Timi a mérkőzésen tapasztaltakról. Most Nadjának lesz még egy vegyes páros meccse, utána közösen leülnek, hogy megnézzék leendő ellenfeleiket játék közben. Nagyon bíznak abban mindketten, hogy a következő akadályt is veszik – jelentette ki Babos Csaba.

Babos Tímea 2014-ben és 2016-ban női párosban, 2015-ben pedig vegyes párosban vívott döntőt a londoni Grand Slam-tornán.