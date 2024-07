Már csak egy magyar van versenyben Wimbledonban

Marozsán és Fucsovics párosban is kvótás Marozsán Fábián és párosban is indulási jogot szerzett a párizsi olimpia tenisztornájára. A nemzetközi szövetség csütörtökön nyilvánosságra hozta a 172 (86 férfi és 86 nő) olimpiai induló névsorát, melyben az egyéni helyek mellett Marozsán és Fucsovics a pároslistán is szerepel. Június 10-én dőlt el, hogy mivel Marozsán a 42., Fucsovics pedig az 55. helyen állt az egyéni rangsorban, a helyezésük garantált részvételt jelent alanyi jogon. Mindketten újoncok lesznek az ötkarikás játékokon. – Nagyon szerettem volna kijutni az olimpiára, jó érzés, hogy tudjuk képviselni a hazánkat – mondta Marozsán a szövetség közösségi oldalán. – Remélem, tudunk meccseket nyerni, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy ott leszünk. Ami a számomra most lezárult füves pályás szezont illeti, öt egyéni mérkőzésemből egyet tudtam megnyerni, úgyhogy nem volt egy sikeres időszak. Továbbra sem a kedvencem, de bízom benne, hogy tudok fejlődni ezen a borításon is, most pedig jöhetnek a salakos versenyek, benne az olimpiával. A sorsolás július 25-én lesz, az olimpiai teniszversenyek július 27-től augusztus 4-ig tartanak a Roland Garros salakpályáin. Egyéniben 64-es, párosban 32-es a tábla, vegyes párosban pedig 16-os. Legutóbb, Tokióban ritka balszerencse kísérte a magyarokat: Fucsovics kiutazott, de az első forduló előtt vállsérülés miatt visszalépett, míg Babos Tímea a páros világranglistán elért helyezése alapján kvótát szerzett, és Jani Rékával indult volna, de csípősérülés miatt egy héttel a rajt előtt visszalépett, így Jani sem indulhatott.