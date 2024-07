Fucsovics Márton trükközéssel vádolta meg ellenfelét a kiesés után

A következő cél az olimpia, Párizs előtt Fucsovics még a kitzbüheli ATP 250-es versenyen ragadna ütőt, ha a csuklója engedi.

– Az olimpián mindenképp szeretnék pályára lépni. A legfontosabb az, hogy a csuklóm százszázalékosan rendbe jöjjön, és rendes edzésmunkát tudjak végezni. Csak úgy tudok jó játékosokat megverni, ha van bennem többheti edzésmunka – szögezte le Fucsovics, aki három éve kijutott Tokióba, de akkor sérülés miatt vissza kellett lépnie az ötkarikás tenisztorna első fordulója előtt.

Wimbledon: Andy Murray visszalépett az egyestől

Kedden újabb nagy név lépett vissza a wimbledoni tenisztornától. Pontosabban Andy Murray a búcsúszereplése alkalmával testvére, Jamie oldalán párosban játszik majd, az egyest viszont nem tudja vállalni, miután két hete egy cisztát kellett eltávolítani a gerince mellől.

Andy Murray 2012-ben Wimbledonban lett olimpiai bajnok, majd kétszer megnyerte a Grand Slam-tornát is a tenisz szentélyében. A skót teniszező pályafutásából már csak két verseny van hátra, Wimbledon után még a párizsi olimpián is ütőt ragad, ott Daniel Evans lesz párosban a partnere, s egyelőre az egyes rajtlistán is szerepel.