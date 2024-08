Djokovics két lépésre van az álma teljesítésétől, de a teste az útjába állhat

Ezúttal is a szerb a mérkőzés esélyese, azonban egy dolog aggasztja a bajnokot, mégpedig, hogy a teste elárulja. Djokovics jobb térdét júniusban megműtötték, miután elszakadt a meniszkusza. A volt világelsőnek ezután az olimpiai részvétel lebegett a szeme előtt, sok időt mégsem szánt a pihenésre. Alig pár héttel az operáció után már Wimbledonban püfölte a labdát, sőt egészen a döntőig menetelt ott. Eddig Párizsban is gond nélkül vette az akadályokat, szettveszteség nélkül jutott el az elődöntőig, ám a Cicipasz elleni találkozó második játszmája során éles fájdalmat érzett a térdében.

– Aggódom a térdem állapota miatt. Nem tudok többet megosztani erről önökkel, mert nekem sincsenek pontos információim. Vizsgálatokra van szükségem, aztán meglátjuk. De reménykedem, hogy készen állok majd a következő meccsre – nyilatkozta Djokovics.

A szerb teniszezőt ugyanakkor nem csak a térde gátolhatja meg az álmai megvalósításában. Még ha túl is jut Musettin, a döntőben a Felix Auger-Aliassime–Carlos Alcaraz találkozó győztese vár rá. Mindannyian emlékezhetünk arra, mi történt, amikor Djokovics legutóbb a spanyollal találkozott: Alcaraz lemosta őt a pályáról a wimbledoni döntőben.

(Volt) világelsők búcsúztak

Djokovics tehát ott van a négy között, egyébként azonban hullottak a csillagok Párizsban. A harmadik kiemelt Alexander Zverev is búcsúzott, őt épp Musetti győzte le, de Casper Ruud is kiesett, és nagy meglepetésre a női világelső Iga Swiatek is, akit a kínai Cseng Csin-ven két szettben múlt felül.

Rajtuk kívül a világranglistát korábban 41 héten keresztül vezető Andy Murray számára is véget ért a párizsi olimpia, ezzel egyetemben pedig a brit teniszező pályafutása is. A háromszoros Grand Slam-győztes teniszező sérülések sora miatt 2019-ben már visszavonult, ám nem volt végleges a búcsú. Visszatérése után azonban már nem volt képes olyan teljesítményre, mint legfényesebb időszakában. Wimbledonban elköszönt a hazai közönségétől, de már csak párosban indult. Így tett Párizsban is, ahol Dan Evans oldalán jutott el a legjobb nyolc közé, hogy aztán a negyeddöntőben az amerikai Taylor Fritz és Tommy Paul visszavonultassa őt.

– Szomorú vagyok, hogy véget ért a történet, de fantasztikus heteket töltöttünk el itt. Jól szórakoztam a brit olimpiai csapat tagjaként. Az olimpia egy különleges verseny, ahol a sportolók egy nagy csapathoz tartoznak, és egymásnak szurkolnak. Abban reménykedtem, hogy egy kicsit tovább versenyben leszünk, ugyanakkor szerencsések voltunk, hogy egyáltalán negyeddöntőbe jutottunk. Már az első két meccset is elveszíthettük volna, nagyot küzdöttünk mindkét alkalommal. Örültem volna, ha jobban teljesítünk ma, de még úgy sem biztos, hogy győztünk volna ma, mert Tommy és Taylor fantasztikusan játszottak – mondta sportszerűen Andy Murray.