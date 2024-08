Imane Khelif is áldozat, Hámori Luca mégse legyen a prédája!

Caster Semenya megnyert két olimpiát, majd csatát vesztett. Fotó: AFP

Caster Semenyával szabadult ki a szellem a palackból

A palackba visszazárt szellem újra kiszabadult. Caster Semenya a legismertebb vitatott nemiségű sportoló, aki a nők között aratott diadalt, 2012-ben és 2016-ban is megnyerte a 800 méteres síkfutást. A pletykák szerint a londoni női 800 méteres döntőben az első négyből hárman is interszexuális genetikai adottsággal versenyeztek.

Mi több, állítólag egész hálózat épült ki arra, hogy különösen Afrikában tehetséges interszexuális „lányokat” kutassanak fel, hogy aztán atlétákat neveljenek belőlük.

Aztán beindult a transznemű őrület is, s mivel a panaszaik nem találtak meghallgatására, a női versenyzők tömegesen fenyegetőztek azzal, hogy hátat fordítanak az atlétikának. A Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek (IAAF) lépnie kellett. Először adott tesztoszteronszinttel akarták határok közé szorítani a transznemű és interszexuális sportolók részvételét a viadalokon. Aztán kimutatták, hogy a transzneműek továbbra is előnyt élveznek, ezért a Nemzetközi Olimpia Bizottság is elfogadta azt a párizsi olimpián már érvényben lévő ajánlást, miszerint azok, akik tizenkét éves koruk után estek át nemváltó műtéten, nem indulhatnak a nők között.