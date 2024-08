Megvédte Hámori Luca nemi tesztet bukó ellenfelét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) csütörtökön este közleményben védte meg azt a párizsi női boksztornán szereplő két sportolót, akiknek indulása hatalmas felháborodást váltott ki világszerte, mivel a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) tavaly kizárta őket a világbajnokságról túl magas tesztoszteronszintjük miatt – közölte az MTI.

A 66 kilogrammos negyeddöntőben szombaton éppen Hámori Luca ellen ringbe lépő algériai Imane Kelifről, illetve a kétszeres világbajnok tajvani Lin Jü-tingről tavaly az IBA elnöke, Umar Kremljov azt nyilatkozta, hogy a vizsgálatok szerint XY kromoszómáik vannak. Ugyanakkor a NOB most azt közölte, hogy a két versenyzőt tavaly agresszió érte az IBA részéről és kizárásuk önkényes volt.

A botrányt az Imane Khelif csütörtöki nyolcaddöntőjén történtek robbantották ki. Az afrikai sportoló ellen ugyanis alig 40 másodperc alatt feladta a küzdelmet olasz riválisa, aki később nem volt hajlandó kezet fogni vele és igazságtalannak nevezte a helyzetet.

Ez a két versenyző áldozata volt az IBA egy hirtelen meghozott önkényes döntésének. A tavalyi világbajnokság végéhez közeledve váratlanul zárták ki őket megfelelő eljárás nélkül

– írta közleményében a NOB, hozzátéve azt is, hogy az IBA dokumentumai szerint a döntést az IBA főtitkára és ügyvezetője hozta meg közösen.

A NOB – amely a nemzetközi szövetséget évekkel ezelőtt felfüggesztette és elvette tőle a tokiói és a párizsi játékok ökölvívó-versenyeinek rendezési jogát is – úgy gondolja, hogy a játékokon szereplő valamennyi sportoló megfelel minden, a részvételhez szükséges feltételnek. A jogosultsági szabályok a tokiói játékokon alkalmazott szabályokra épülnek és menet közben nem lehet megváltoztatni azokat.

A NOB szomorú a két sportolót érő támadások miatt

– írta a bizottság, amely azt is leszögezte, hogy Imane Khelif és Lin Jü-ting a tavalyi vb előtt évekig szerepeltek női boksztornákon.

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen sportolhasson.

– vélekedett a NOB

A két sportoló szereplése ellen mások mellett JK Rawling író és Elon Musk milliárdos üzletember is felszólalt. De a magyar sztárbokszoló, Kovács „Kokó” István is reagált Hámori Luca nemi tesztet bukó ellenfelére, szerinte a kromoszómaproblémás nők indulása nemcsak igazságtalan, de veszélyes is a küzdősportokban.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) ügyvivő testületének tagja, Berkó Lajos szintén felháborodásának adott hangot és korábban elmondta, hogy hivatalos levelet fog küldeni a Magyar és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak Imane Khelif olimpiai szereplése miatt.