Hámori Luca a legjobb nyolc között, nemi teszteken megbukott rivális vár rá

Hámori Luca első női ökölvívóként képviselhette olimpián a magyar színeket, s a 66 kilomgrammos súlycsoportban első meccsét meg is nyerte az ír Grainne Walsh ellen. A legjobb nyolc közé jutásért a negyedik kiemelt ausztrál Marissa Williamson volt Hámori Luca ellenfele.

Hámori Luca és edzője, Varsányi Áron (Fotó: Magyar Ökölvívó Szakszövetség)

Hámori Luca nagyszerűen kezdett, érezhetően fölényben volt, többet talált az első menetben, s ezt a pontozók is így látták, mind az ötüknél a magyar lány került előnybe. A második menetben Hámori padlóra küldte ellenfelét, rá is számoltak az ausztrálra. Később a magyar ökölvívó is a padlóra került, de nem ütés, hanem lökés következtében. A harmadik menetben már csak a kiütés adott volna esélyt az ausztrálnak, de ennek a közelében sem járt, Hámori Luca egyhangú pontozással bejutott a negyeddöntőbe.

Ki lesz Hámori Luca következő ellenfele?

Hámori Luca sikerével bejutott a legjobb nyolc közé, ahol Imane Khelif lesz az ellenfele. Az algériai bokszoló annak ellenére indulhatott a nők között az olimpián, hogy a tavalyi világbajnokságról kizárták túl magas tesztoszteronszintje és a férfiakra jellemző XY kromoszómája miatt.