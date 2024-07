Ennyi volt, az olimpia lesz a teniszcsillag utolsó tornája

Andy Murray egyszer már visszavonult. Akkor, 2019-ben 32 évesen a folyamatos sérülései miatt döntött úgy, hogy felhagy a tenisszel, de több csípőműtét után végül visszatért a pályára, de már a trófeákért nem volt versenyben. Korábban bejelentette, hogy az idei lesz az utolsó aktív éve, másodszor is, ezúttal végleg visszavonul. Eddig csak valószínűsíteni lehetett, hogy a párizsi olimpia lesz az utolsó tornája, de ez ma be is bizonyosodott. A háromszoros Grand Slam-bajnok kedden egy tömör üzenettel tudatta döntését a nagyközönséggel.

„Megérkeztem Párizsba, pályafutásom utolsó tenisztornájára. Nagy-Britanniát képviselni pályafutásom messze legjobb időszaka volt és rendkívül büszke vagyok arra, hogy ezt még egyszer megtehetem” – írta az Instagram-oldalán a 37 éves klasszis.

Murray Wimbledonban megkezdte a búcsúzkodást

A kétszeres olimpiai bajnok legnagyobb sikereit hazájában érte el, Wimbledonban GS-tornát nyert, illetve a 2012-es, londoni ötkarikás játékokon a férfi egyest megnyerte, vegyespárosban Laura Robson oldalán ezüstérmes lett.

A tenisz szentélyében idén egyesben nem vállalta a játékot, párosban viszont elindult. Bátyjával, Jamie-vel az első fordulóban kiestek, majd Andy elköszönt a közönségtől.

– Kész vagyok rá, hogy befejezzem a pályafutásomat. Ha tehetném, örökké folytatnám a játékot. Nagyon nehéz ez az év, a bokám miatt szenvedtem, hátműtétem volt, és persze ott vannak a csípőproblémáim… Azért hagyom abba, mert már nem tudok olyan szinten játszani, mint szeretnék. Úgyhogy eljött a búcsú ideje – zárta szavait a korábbi világelső.