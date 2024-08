Egyvalami elszomorította az aranyérmes Kós Hubertet az olimpián

Kós Hubert megnyerte a 200 hát döntőjét, megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét a párizsi olimpián, aztán örömittasan nyilatkozott, ám egy ponton kizökkent a mámorból, és arról beszélt, hogy volt valami, aminek nem örült. A 2022-ben 200 háton Európa-bajnoki ezüstérmes, 2023-ban pedig világbajnoki ötödik helyezett Kovács Benedek szerinte akár a dobogóra is esélyes lehetett volna Párizsban, mégis otthonról kell néznie az olimpiát.

Kós Hubert olimpiai bajnok lett 200 háton, de volt hiányérzete. Fotó: Csudai Sándor

– Mindennek nagyon örülök, kivéve annak, hogy sajnos nem lehet itt most mellettem Kovács Beni, aki szerintem ebben a mezőnyben nemcsak döntőzött volna, hanem érmes is lehetett volna – mondta az olimpiai bajnok Kós Hubert az M4 Sport kamerája előtt. – Azt mondom neki, hogy kösse fel a gatyáját, és négy év múlva ott szeretném látni őt is a dobogón!

Kós és Kovács évek óta jó barátok, mindkettejüknek a 2022-es római Eb jelentette az áttörést a felnőttmezőnyben, előbbi ott lett Európa-bajnok még 200 vegyesen, utóbbi pedig második 200 háton. Aztán 2023-ban Kós az Egyesült Államokban folytatta a karrierjét, ahol Bob Bowman átállította őt a 200 hátra, így a barátok riválisok is lettek, de a tavalyi fukuokai vb-n nagyszerűen húzták egymást: Kós aranyérmet szerzett, Kovács pedig az ötödik helyen nem volt messze a dobogótól.

Hol van a Kós Hubert szerint dobogóesélyes Kovács Benedek?

A párizsi olimpián Kovács Benedek nem szerepel, aminek egészen egyszerű és egyben kicsit furcsa oka van. Ugyan vb-ötödikként természetesen rendelkezett olimpiai szintidővel – nemcsak 200-on, hanem 100 háton is amúgy –, ám mindkét távon a magyar ranglista harmadik helyére szorult, márpedig egy nemzetből számonként csak két embert lehet benevezni.

Kós volt a ranglistavezető 100 és 200 háton is, a rövidebb távon Jászó Ádám, a hosszabbon pedig Telegdy Ádám férkőzött be Kovács elé, aki így lemaradt az olimpiáról. Pechje is volt, ugyanis Kovács az év elején combsérülést szenvedett, ami miatt ki kellett hagynia a dohai vb-t, majd az áprilisi ob-n még nagy volt a lemaradása. Ott aztán a rakétákat begyújtó, a 2021-es tokiói olimpián 200 háton ötödik Telegdy megelőzte őt a ranglistán, és már nem tudott visszaelőzni.