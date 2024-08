Nem állnak le a lilák! Marco Rossi alapemberére vetett szemet az Újpest

Ahogy azt korábban megírtuk, az Újpest új tulajdonosai eldöntötték, hogy nem éppen eredményes bajnoki szezonkezdés után – négy meccsből egy győzelem és három vereség – újabb igazolásokkal szeretnék masszívabbá tenni a csapat játékát, elsősorban a középpályát. Nemrég hivatalosan is bejelentették, hogy szerződést kötöttek a masszív francia élvonalbeli tapasztalattal rendelkező Tom Lacoux-szal, aki a Girondins Bordeaux-tól érkezett a Megyeri útra.

A 23-szoros válogatott középpályás könnyen Újpesten folytathatja a pályafutását. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ám most ennél is nagyobb halat szeretnének kifogni, hiszen a Nemzeti Sport információja szerint a lila-fehérek szemet vetettek Marco Rossi válogatottjának alapemberére, Callum Stylesra. Állítólag már hetek óta tárgyalások folynak az angol harmadosztályú Barnsley-vel a játékos átigazolásával kapcsolatban. Mindenesetre az újpestieknek ebben a küzdelemben komoly vetélytársuk is akadt, miután Stylest a Championshipben szereplő West Bromvich Albion is szeretné megszerezni.

A 24 éves játékos egyébként hajlana arra, hogy pályafutása során először Magyarországra igazoljon, hiszen az Újpest nyári erősítéseit látva megfelelő célokért küzdhetne. Ugyanakkor az még kérdés, hogy az újpestiek meg tudnak-e állapodni a Barnsley-vel a 23-szoros magyar válogatott átigazolási feltételeiről, hiszen Stylest még egy évig szerződés köti az angol klubhoz. A Transfermarkt által 2,5 millió euróra taksált, az Európa-bajnokságon is szerepelt Styles az Újpest FC legértékesebb játékosa lehet, ha az üzletet nyélbe ütik.