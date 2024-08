Beindultak a lilák is – 22 éves védekező középpályást igazoltak a francia Bordeaux-tól

Noha az újpesti szurkolók vérmes reményekkel várták a 2024/25-ös bajnokság kezdetét, azért arra rá kellett ébredniük, hogy a Mol tulajdonosi szerepvállalásával nem lesz egyszerre világverő alakulat a lila-fehér gárda. Az újpestiek nagy kedvence, Kovács Zoltán lapunknak korábban elmondta, nincs még kész a keret, augusztus 31-ig folyamatosan erősítik a csapatot. Ennek máris megérkezett az első tagja, ráadásul komoly nemzetközi rutinnal rendelkező középpályást sikerült a liláknak szerződtetniük.

A 22 éves francia Tom Lacoux komoly erősítést jelenthet a Megyeri úton Fotó: Újpest FC

A francia és portugál élvonalban megfordult 22 éves Tom Lacoux érkezett ugyanis az Újpest FC-hez, aki 2020 decemberében mutatkozott be a francia élvonalban az FC Girondins de Bordeaux színeiben, amelyben 26 mérkőzésen lépett pályára. A 2020/2021-es szezon tavaszán a Paris Saint Germain, a Marseille és az AS Monaco elleni meccsen is játszott, majd a következő idényt is a Ligue 1-ben töltötte.

A 2022/2023-as szezonban már a másodosztályban szerepelt csapata, de Lacoux továbbra is alapember maradt, 33 meccsen játszott, ezek közül 24-szer kezdőként. Az előző szezonban a portugál első ligában játszott kölcsönben a Famalicaónál, ahol kilenc meccsen kapott lehetőséget, mielőtt visszatért a Bordeaux-hoz. Lacoux jobblábas, 182 centiméter magas játékos, akinek az Újpest nagy hasznát veheti a labdakihozatalok során, illetve védekezésben is, miután karrierje alatt 5 labdaszerzést átlagol meccsenként.