Botrány a németeknél! Szurkolói bojkott fenyegeti a szombati Szuperkupa döntőjét

Sok mindenre számított a Német Labdarúgó-szövetség, csak arra nem, hogy már augusztus közepén egy komolynak tekinthető botránnyal kell szembenézniük. Márpedig most éppen ez készül, ugyanis a szövetség egy napra, szombatra rakta a Német Kupa első fordulóját a Szuperkupa döntőjével. Utóbbiban a tavaly a bajnokságot és a kupát is veretlenül megnyerő Bayer Leverkusen, valamint a Bundesliga ezüstérmese, a VfB Stuttgart érdekelt. Bármilyen furcsa, az előző szezonban az Európa-ligán kívül mindent megnyerő gyógyszergyáriak – az EL-t a fináléban bukták el a görög Olympiakosz ellen – és a stuttgartiak szurkolói is jelentéktelennek tartják a Szuperkupa fináléját, és egyszerűen nem értik, ha egyszer a Leverkusen a bajnokságot és a kupát is megnyerte, miért kell megrendezni a Szuperkupa döntőjét.

A Leverkusen tarolt az előző szezonban, veretlenül lett bajnok és kupagyőztes. Fotó: EPA/Etore Ferrari

Mindkét szurkolótábor jelezte, hogy az e miatti tiltakozásul bojkottálni fogják a szombati finálét. Indokuk elég egyszerű: a szerintük érdektelen találkozó miatt a Német Kupában halasztaniuk kell, amit majd hétköznap tudnak majd pótolni még augusztusban, ami egy pluszutazást jelent az ultráknak. A Leverkusen a Mönchengladbach elleni idegenbeli idénynyitó után öt nappal, augusztus 28-án, szerdán kell majd pótolnia a negyedosztályú Jena otthonában a most elhalasztott kupameccset, míg a stuttgartiaknak az augusztus 24-i bajnoki rajton Freiburgban lesz jelenésük, ami után három nappal, augusztus 27-én tudják bepótolni a másodosztályú Münster elleni kupacsatát.

A Bayer-drukkerek nagy része bejelentette, hogy biztosan kihagyja a szombati Szuperkupa-mérkőzést, míg a stuttgarti drukkerek egy közleményt adtak ki, amiben leírták, miért bojkottálják a szombati finálét, amit egyébként este fél kilenckor rendeznek. A véleményük rövid és tömör: a DFL Szuperkupának nincs sportértéke, ennek megfelelően nincs olyan jelentősége számukra, ami indokolná a szervezett szereplésüket.