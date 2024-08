Golovin Vlagyimir: „Megint kitettük a szívünket”

Kezdjük a legfontosabbal: a magyar női-kézilabda-válogatott 27-24-re legyőzte Spanyolországot, és ez a siker egyben azt is jelenti, hogy ott vannak a lányok a negyeddöntőben. Most már abszolút nyugodtan játszhatják le az utolsó csoportmeccsüket a hollandok ellen, és immár az sem kizárt, hogy akár csoportmásodikként jussunk tovább a hatosunkból.

Női kéziseink már negyeddöntősök a spanyolok elleni sikerrel Fotó: Csudai Sándor

Végre vehet egy nagy levegőt a csapat szövetségi kapitánya is, hiszen egy körrel a csoportküzdelmek vége előtt már biztos továbbjutó a csapata. Golovin Vlagyimir a mérkőzést követően az M4 Sportnak elmondta, nagyon büszke a lányokra, hiszen a nehézségek ellenére ismét megmutatták, mekkora szívük van.

– Úgy tűnik, alakuljon akárhogy egy találkozó, nekünk soha nincs könnyű meccsünk. Ezúttal is magunknak nehezítettük meg az egészet, hiszen sok volt az eladott labda egy időben, és a második félidő első felében bizony igencsak zavar mutatkozott a játékunkban. Ekkor megremegtek a kezek, de ez szerencsére ezúttal belefért, mert a legnehezebb pillanatokban is volt mindig egy-egy ember, aki a vállára vette a csapatot. A szívünket is beletettük ebbe a meccsbe, és ez elég volt a győzelemhez és a csodálatos negyeddöntős szerepléshez – jelentette ki a szövetségi kapitány.