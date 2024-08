A Fradi ma attól a csapattól igazolt, amelyik kedden kiejtette a BL-ből

A 35-szörös magyar bajnok Ferencváros a 27 esztendős dán védő, Stefan Gartenmann személyében ma Isaac Pappoe, Raul Gustavo, Kady Borges és Philippe Rommens után az ötödik nyári igazolását jelentette be. Az átigazolásról Gartenmann eddigi klubja, a FC Midtjylland is azonnal hírt adott.

Stefan Gartenmann már az FTC játékosa (Forrás: X/FC Midtjylland)

– Stefant már régebb óta ismerjük, most pedig olyan kedvező lehetőség nyílt, hogy sikerült megszereznünk. Megbízható belső védő, aki mindig képes hozni az elvárt szintet. Jó mentalitású, profi gondolkodású játékos, aki a csapat struktúrája szempontjából is fontos szerepet tud majd betölteni. Fontos, hogy fenntartsuk a konkurenciaharcot ezen a poszton. Bízunk benne, hogy már rövid távon meg tudja oldani ezt a feladatot –mondta Stefan Gartenmannról Hajnal Tamás sportigazgató a klub honlapján, amelyen részletezik a védő pályafutását.

A védelem közepén bevethető, 187 centiméter magas Stefan Gartenmann 1997. február 2-án született a dániai Roskildében. Szülővárosában kezdett el futballozni, majd 2013-ban a Heerenveenhez került, amelyet 2017-ig erősített, a felnőtt csapatban nem lépett pályára, viszont az U21-es csapattal kétszeres holland bajnok volt.Ezután szerződtette a dán Sønderjyske, amelynek színeiben 174 mérkőzésen 10 gólt szerzett, a 2019/20-as szezonban pedig megnyerte a csapattal a Dán-kupát. Gartenmann végig játszotta a jelenleg másodosztályú Aalborg BK ellen 2-0-ra megnyert finálét. A haderslevi együttesben csapattársa volt többek között az ukrán válogatott Artem Dovbik is, aki a 2023/24-es szezonban elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a katalán Girona a Real Madrid és a Barcelona mögött bronzérmes lett a spanyol bajnokságban, ezzel pedig története során először bejutott a Bajnokok Ligájába csoportkörébe.

Stefan Gartenmann a 2023/24-es idényt Skóciában az Aberdeen csapatában töltötte

Stefan Gartenmann 2022-ben igazolt az FC Midtjyllandhoz, amellyel most Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében csapott össze a Fradi, s veszített 3-1-es összesítéssel. A hátsó alakzat közepén, valamint a jobb oldalon is bevethető Gartenmann a herningi csapatban összesen 38 tétmeccsen kapott szerepet, négyszer volt eredményes. A 2023/24-es idényt a skót élvonalban, a négyszeres bajnoki aranyérmes, KEK-győztes (1982/83) és Európai Szuperkupa-győztes (1983/84) Aberdeenben töltötte kölcsönben, 45 meccsen három gólt jegyzett. Gartenmann végig pályán volt a skót Ligakupa-döntőben is, amelyet az Aberdeen 1-0-ra elveszített a Rangers ellen, így végül ezüstérmet kapott.