Sírni tudna keserűségében, centiken múlt Vas Blanka érme a párizsi olimpián

Kimondva nem volt éremesélyes előzetesen Vas Blanka, de benne volt a pakliban, hogy meglepetést szerezhet a kerékpárosok női mezőnyversenyében a párizsi olimpián. Az SD Worx-Protime bringása hegyikerékpárban a három évvel ezelőtti, tokiói negyedik helye után most tizedik lett, de idén elsősorban az országúti viadalra összpontosított. A 22 éves versenyző országúton U23-as világbajnok, a felnőtteknél pedig 2021-ben negyedik volt a vb-n, tehát ha jó napja van, akkor képes felvenni a versenyt a legjobbakkal is. És 2024. augusztus 4-én jó napja volt Párizsban.

Vas Blanka a verseny elején a mezőny sűrűjében (középen, pirosban) (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A 157 kilométeres verseny Párizsba érve, mintegy hatvan kilométerrel a vége előtt vált élessé, amikor egymást követték a szökési kísérletek és támadások. Többek között Marianne Vos is indított egyet, s ment vele Vas Blanka is, ám ekkor még nem tudtak meglógni. Később igen: már csak húsz kilométer volt hátra a versenyből, amikor Vas Blanka és a holland Marianne Vos kettőse az élen húsz másodperc körüli előnyre tett szert az üldözők előtt. Úgy tűnt, elkezdtek összedolgozni, kihasználva azt, hogy a riválisok ezt nem tették meg. Egyiküknek sem volt honfitársa a mezőnyben, az volt az érdekük, hogy együtt meglépjenek és egymás között rendezzék le a győzelem kérdését. Vos a női országúti kerékpár nagyasszonya, a negyedik olimpiáján szerepelt, 2012-ben ő volt a bajnok, háromszoros világbajnok, nyert a Tour de France-on, a Giro d'Italián és a Vueltán is korábban, élő legenda. Mögötte haladt a második helyen Vas a hajrában.

Legutóbb tavaly a Girón sprinteltek egymás ellen 8. és 9. szakaszon is, előbbit Blanka nyerte, az utóbbit Vos, és általában ő jött ki győztesen a csatáikból korábban. De jöttek fel rájuk az üldözők. Tíz kilométeren belül ahogy fogytak a kilométerek, úgy kezdett el felzárkózni a belga Lotte Kopecky és az amerikai Kristen Faulkner. Öt kilométerrel a vége előtt már csak három másodperc volt az előny, egyértelmű volt, hogy a négy versenyző között dől el az érmek sorsa. Három kilométerrel a vége előtt összeverődött a négy versenyző, ekkor Vas volt az élen, ám Faulkner átvette a vezetést, és meglépett a többiek elől.

Célfotó döntött az érmekről, Vas Blanka bánatára

Innentől Vas Blanka már nem a győzelemért, hanem az éremért volt harcban Vos és Kopecky ellen. Ő volt a negyedik helyen az utolsó kilométer megkezdésekor. Faulkner ért be az első helyen 3:59:23 óra alatt, aztán jött a hármas befutó mögötte. Hárman szinte egyszerre szelték át a célvonalat. Célfotó döntött, és mindössze centikkel Vas volt a leghátrébb, így olimpiai negyedik lett. Vos lett a második, míg Kopecky a bronzérmes. A férfiak versenyében szintén negyedik Valter Attila után tehát Vas Blanka is közel járt a csodához a kerékpárosok mezőnyversenyében.

Vas Blanka egy nap talán majd értékelni tudja a fantasztikus eredményt, de a célba érés után még a keserűség jellemezte a hangulatát, elcsukló hangon nyilatkozott: – Sírni tudnék, nem tudom már megszámolni, hányadik negyedik helyem ez, sokadjára csúszok le a dobogóról, de legalább itt voltam a végén. Semmi sem volt előre megtervezve, csak volt pár ember a fejemben, hogy kik lehetnek jók, ami be is bizonyosodott, próbáltam Vos és Lotte kerekét követni végig.