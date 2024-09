Babos Tímea sírva kiborult: Az eredmények a béka s…gge alatt vannak

„Meccs után, filter nélkül… ez a valóság, ez van…” – így vezeti föl Babos Tímea a bejegyzését egy kép kíséretében, majd utána jön a keserű vallomás.

„Nincs mit szépíteni. Ez karrierem egyik legnehezebb időszaka. Nem tudom, mi történik, de borzasztóan fájnak a vereségek. Főleg annak fényében, hogy tudom, hogy megteszek mindent a pályán és a pályán kívül is, edzem rengeteget, átutazom a világot egyedül, és még sorolhatnám, de nincs eredmény. Van önkritikám, tudom mikor játszom jól/közepesen vagy éppen rosszul. Az elmúlt hetekre még azt sem tudom mondani, hogy rosszul játszottam volna. Voltak hibáim persze, vannak dolgok, amiben tudok fejlődni, de ha osztályoznom kellene összességében magamat, 4-est adnék. Ami jónak felel meg…

Ehhez képest az eredmények a béka s…gge alatt vannak, és ez szörnyen fájó és dühítő is egyben.

Persze próbálok nézni előre. Másképp nem lehet. Tudom, hogy ha az egyéniben nem is, de a párosban van bőven keresnivalóm, és ezt be is fogom bizonyítani magamnak. Dolgozni fogok a céljaim elérése erdekében, bíznom kell továbbra is magamban és a játékomban. A munkának mindig megvan az eredménye!”

– szúrta ki a Bors Babos Tímea posztját az Instagram-oldalán azután, hogy cseh Anna Siskovával már az első fordulóban kiesett a thaiföldi Huahinben zajló kemény pályás női tenisztornán.

Babos párosban négyszer nyert Grand Slam-tornát – egyaránt kétszer az Australian Opent (2018, 2020) és a Roland Garrost (2019, 2020) –, de döntőzött Wimbledonban és New Yorkban is. Párosban anno vezette a világranglistát.

Amióta megszakadt a kapcsolata Kristina Mladenoviccsal, sehogy sem képes visszanyerni a formáját, egyre hátrébb csúszik a rangsorban, jelenleg egyéniben a 279., párosban az 52. helyen áll a világranglistán.