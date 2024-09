Mikler-parádé, győzelemmel rajtolt a Szeged a BL-ben

Három bajnoki győzelem után csütörtök este eljött a BL-bemutatkozás ideje a megújult Szeged számára. A magyar bajnoki ezüstérmes klub kispadján ezen a napon debütált a Bajnokok Ligájában az új idény kezdetén munkához látott svéd tréner, Michael Apelgren.

Michael Apelgren szegedi edzőként először meccselhetett a BL-ben. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

A második félidő elején dőlt el

A hat új játékossal megerősített Szeged öt plusz egyes védekezéssel kezdet, a 3. perc elején mégis a vendég Magdeburg szerezte meg a vezetést. Alig egy percen belül fordított a házigazda Janus Dadi Sarason és Sebastian Frimmel találatával. Potyogtak a gólok, visszavette az előnyt a német együttes, sőt a 8. perc kezdetén – először a mérkőzés során – kétgólosra növelte a fórt (4-6). A 12. percben, Bodó Richárd révén, 8-8-nál tudott újra egalizálni a Szeged, amely ezt követően átmenetileg elveszítette egyik újoncát, a csúnya kézsérülést szenvedő Magnus Rödöt.

Hosszú idő után először a 17. percben szerezte meg a vezetést (10-9) Apelgren együttese, a spanyol Imanol Garciandia gólja miatti öröm azonban nem tarthatott sokáig, mert azonnal betalált az ellenfél is. A folytatásban az emberhátrányban játszó Szeged kétszer is eredményes volt, Mikler Roland viszont két ízben is nagyot védett, ennek köszönhetően 12-10-re elhúztak a szegediek. Nem is várt tovább az időkéréssel a Magdeburg edzője, aki a 19. percben kért játékmegszakítást.

Eleinte a szünetig hátralévő időben sem lassított a Szeged, amely szemlátomást „felgyorsult” az előző idényhez képest. Amikor egygólosra olvadt az előny, Michael Apelgren is időt kért. Az utolsó percre visszakapaszkodott 17-17-re a vendéggárda, ezt követően egy-egy támadása még mindkét csapatnak volt, a szegedi próbálkozást védte Nikola Portner, Matthias Musche viszont nem hibázott, így 18-17-re a németek vezettek.

A térfélcsere után a vendégek vezették az első támadást, de a szegediek szerezték az első gólt, Frimmel alakította 18-18-ra az állást. Mikler Roland két fontos védéssel rukkolt elő, a visszatért Röd is egyből a kapuba talált, Borut Mackovsek pedig már 23-20-ra alakította az állást a 38. percben. Háromgólos különbség korábban egyik csapat javára sem alakult ki, de még ezt is lehetett fokozni, 24-20-nál viszont újra közbelépett a Magdeburg edzője. Ekkor már közel öt és fél perce gólképtelen volt a vendégcsapat, amely támadásban tanácstalan volt.

Bodó Richárd négy gólt szerzett a csütörtöki mérkőzésen. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

Frimmel és a hetesből eredményes Mario Sostaric az időkérés után tovább mélyítette a német válságot, hattal elment a Szeged, amikor újra gólt szerzett az ellenfél.

Az utolsó 10 percnek 29-23-as szegedi vezetésnél vághattak neki a csapatok. A biztosnak tűnő előny ellenére is izgalmas lett a vége, a kisebb hullámvölgybe került Szeged hosszú perceken át gólképtelen volt, ám a 26. percben Bánhidi Bence végre megtörte a gólcsendet (30-26). Egy újabb elhibázott szegedi támadás, majd Mikler-bravúr után Apelgren még egyszer magához hívta játékosait. Az utolsó percben német kollégája is megtette ezt, de a háromgólos hátrányból már nem volt visszaút – 31-29-re nyert a Szeged, így győzelemmel kezdte meg új korszakát a Bajnokok Ligája 2024/2025-ös idényében.