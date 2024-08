Bemutatkozik az új edző, Szegeden kezdődik meg a szezon

Veszprémben és Szegeden is átalakultak a keretek, sőt mindkét klubnál edzőváltás volt: a Szeged élén szombaton debütál a Kárpáti Krisztiánt váltó svéd szakember, Michael Apelgren.

Az olimpia után kezdődött a munka

Ezen a nyáron távozott Szegedről többek között Carlos Molina, Dean Bombac, Emil Kheri Imsgard, Luka Stepancic, Matej Gaber, Miguel Martins és Szita Zoltán, érkezett viszont a Bajnokok Ligája-győztes, német bajnok irányító, az izlandi Janus Dadi Smárason, az Európa-bajnok svéd kapus, Tobias Thulin, a kétszeres világbajnoki ezüstérmes norvég jobbátlövő, Magnus Röd, valamint a francia beálló, Jérémy Toto, a szerb irányító, Lazar Kukics és a svéd balátlövő, William Bogojevic. Apelgren a párizsi olimpiát követően állt munkába új együttesénél, a játékokon hazája válogatottjának másodedzőjeként volt jelen, negyeddöntőig jutott Svédországgal.

A szegediek felkészülési meccsekkel hangoltak az idénykezdetre, Kasselben a német MT Melsungent 27-23-ra, a lengyel bajnokságban és kupában is ezüstérmes Industria Kielcét pedig 33-26-ra verték meg, ezzel megnyerték a tornát.

– Ugyan csak egy felkészülési torna volt, de a négy csapat közül mi voltunk most a legjobbak. A két találkozó megnyerésével irányt adtunk magunknak a munkához. Ez mindenképpen biztató a jövőre nézve, az a hozzáállás, amely jellemzett bennünket a Melsungen és a Kielce ellen, arra lehet alapozni – nyilatkozta a szegedi klubhonlapnak Apelgren.

– Alig várom, hogy szombaton mindent láthassak, megtapasztalhassam, hogy milyen egy hazai mérkőzés. Már eddig is csodás élményeket szereztem, de a kirakós játékból még egy darab hiányzik, az pedig az, hogy találkozhassak a szegedi szurkolókkal.

Nagy átalakulás Veszprémben is

Várhatóan az előttünk álló évad is a Veszprém és a Szeged versengéséről szól majd. A Veszprém tavaly dominálta a Szeged elleni mérkőzéseket, és minden fronton megelőzte a szegedieket. Ugyanakkor a bakonyiak nem jutottak be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, ez pedig komoly változásokhoz vezetett: májusban távozott a cégvezető, Sevinger Zsolt, júniusban Csík Zoltán helyett Bartha Csaba lett a csapatot működtető Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, ezt követően nem hosszabbították meg Momir Ilics vezetőedző és Gulyás Péter másodedző szerződését. Az új tréner a BL-győztes spanyol Xavier Pascual Fuertes lett. A keretből olyan alapemberek távoztak, mint Andreas Nilsson, Kentin Mahé és Omar Jahja. Érkezett az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes horvát irányító, Luka Cindric és honfitársa, a beálló Nikola Grahovac. Veszprémben továbbra is a bajnoki és kupaelsőség megvédése a cél, emellett a klub szeretne visszatérni a BL legjobb négy csapata közé.

Először novemberben találkoznak

Az új szezon első Szeged–Veszprém bajnoki összecsapását november 16-án, Szegeden rendezik majd, a Veszprém Arénában április 18-án találkoznak a felek. A 26 fordulós alapszakasz május 25-én zárul, ezt követően bajnoki döntőt rendeznek, ez az egyik csapat második sikeréig tart majd. Az alapszakasz első helyezettje játszhatja otthon az első, és szükség esetén a harmadik meccset. A szombaton megkezdődő bajnokság december 13. és február 7. között szünetel a januári Európa-bajnokság miatt.