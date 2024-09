Már dobogón a mieink, ismét hős lett a csapat Benjáminja

Ács Péter úgy döntött, hogy ismét Berkes Ferencet pihenteti. Berkes szerdán négy órán át kiválóan sakkozott litván ellenfelével szemben, ám elég volt egyetlen pontatlanság, s döntetlenre rontotta a nyert állását. A szövetségi kapitány úgy ítélhette meg, hogy Berkest megviselte ez a játszma. Örményország ellen tehát a Rapport Richárd, Lékó Péter, Szanan Szjugirov, Gledura Benjámin négyessel állt ki a magyar csapat.

Lékó sötéttel hozta a kötelezőt, a megnyitásban gond nélkül kiegyenlített, s viszonylag gyorsan döntetlenre is adta a játszmát. Annak már kevésbé örültünk, hogy világossal Szjugirov sem tudott előnyt csiholni, ez a parti is remibe torkollott. Rapport mintha az örmények ellen is kivárásra játszott volna. Volt élet az állásban, a világossal játszó magyar nagymesternek futópárja révén talán jobb esélyi voltak, a 31. lépésben mégis döntetlenre adta a mérkőzést.

Érthetően. Ekkor ugyanis már lehetett látni, hogy Gledura Benjámin nyerésre áll. A mieink legfiatalabb játékosa, tehát kétszeresen Benjáminja az örmények ellen is vállalta a bonyodalmakat, s jól csapott le az ellenfele hibájára, aki a 45. lépésben fel is adta a kilátástalan küzdelmet.

A magyar válogatottból egyedüliként Gledura Benjámin mind a nyolc eddigi mérkőzésen játszott és ezeken öt és fél pontot szerzett.

A magyar válogatott tehát ötödszörre is 2,5-1,5-re nyert, de ki bánja a minimális különbséget, a csapatgyőzelemért járó két pont a legfontosabb. A mieink a sikernek köszönhetően feljöttek a dobogóra, miután az éllovas India 3,5-0,5-re kiütötte a forduló előtt második Iránt.

Még három forduló van hátra, izgalmasnak ígérkezik a hajrá. A magyar csapat még belefuthat az első kiemelt Egyesült Államokba, de a többi rivális ellen nincs félnivalója.

Érdekességek Gledura Benjáminról: