Kökény Beatrix elmondta, mit vár a Ferencvárostól, véleményezte az új igazolásokat is

Éles kontraszt: egy évvel ezelőtt, még Martin Albertsen irányításával három vereséggel és egy döntetlennel rajtolt az FTC a Bajnokok Ligájában, az Albertsen gyors távozása után segítőből vezetőedzővé előlépett Allan Heine vezetésével viszont előbb Magyar Kupa-győztes, majd bajnok lett az együttes, amely a 2024–2025-ös BL-idényt négy sikerrel kezdte. Mindez nem a vakszerencse műve, a fővárosi klub komoly átalakuláson ment át, nyáron erősítésként érkezett a francia Laura Glauser és Orlane Kanor, valamint az orosz Darja Dmitrijeva és Valerija Maszlova is.

Az új idényben eddig remekel a Ferencváros női kézilabdacsapata. Forrás: Facebook.com/ftckezilabda

– Ettől a csapattól ez a szereplés az elvárás, szerintem Kubatov Gábor is így gondolja, azért igazoltak sztárjátékosokat, hogy így meneteljünk. Vannak döcögősebb tíz percei, félidői a csapatnak, de látható, hogy az olimpia nagyon leterhelt egy-két játékost. Sok jó kézilabdázó alkotja az együttest, nehéz őket bemozgatni a csapatba, szerintem ez legalább olyan nehéz feladat, mint amikor kevés játékosod van – nyilatkozta lapunknak a Ferencváros korábbi kézilabdázója, az FTC Kézilabda Akadémia sportigazgatója, Kökény Beatrix, akit a Ferencváros átalakulásáról is kérdeztünk. – Nekem szimpatikusabb volt, amikor a kilencvenes években csak magyarok alkották a csapatot, de ez ma már megvalósíthatatlan. A Ferencváros mindenhol a legmagasabb szintet szeretné képviselni, a foci- és a vízilabda-szakosztály folyamatosan a legjobbak között van Európában, ezt várják most a kézilabdától is, ezért a klub erre erőteljesen áldozott. Az eddig látottak azt bizonyítják, hogy extra légiósok érkeztek hozzánk, ezért elvárás lehet akár a négyes döntő elérése is. Bízom benne, hogy pár év múlva ugyanezt magyar játékosokkal is el lehet érni.

A klub korábbi játékosa, Kökény Beatrix szerint jól igazolt a Ferencváros. Forrás: Fradi.hu

Bízik volt csapatában

A következő lépést ma este, az 5. fordulóban, a Metz vendégeként teheti meg az A csoportot vezető Fradi (tv: Sport 1, 18.00) A franciák négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel állnak.

– Nyugodt vagyok a mérkőzés előtt, szerintem ennek a Ferencvárosnak nem lehet probléma akár az idegenbeli győzelem sem

– jelentette ki Kökény Beatrix. – Nem lesz egyszerű feladat, de szerintem a Metz gyengült az utóbbi időkhöz képest. Ott is teljesen új csapat formálódik éppen, ezért is gondolom, hogy kint is mi lehetünk esélyesek.