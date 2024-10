Varga Barnabás: Szeretek Saldanhával együtt játszani

A Ferencváros jó hangulatban várhatja a fontos összecsapást a francia Nice ellen, amelyet csütörtökön 18.45-ös kezdéssel rendeznek a Groupama Arénában. Az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában mindkét csapat győzelmi kényszer alatt lép pályára, hiszen még egyik gárda sem mondott le a továbbjutásról. Egy biztos, a meglehetősen formán kívül játszó franciák a legjobb magyar csapatnak tartják a Fradit, és igencsak tartanak a meccstől, mondván, ritkán rohamozza a kapujukat két ilyen gólveszélyes csatár, mint Varga Barnabás és Saldanha.

Csütörtök este szívesen látnánk minél többször, hogy Saldanha és a Fradi-tábor ünnepel (Fotó: Illyés Tibor)

Hogy a két gólgép egyszerre lesz-e a pályán a Nice ellen, azt egyelőre még nem tudhatjuk, ám az eddig négy találattal álló Varga Barnabás – kettőt a bajnokságban, kettőt a nemzetközi kupában – az M4 Sportnak elmondta, jól jött neki a kis szünet, hisz abban, hogy ezúttal bírni fogja majd a hármas terhelést: Európa-liga, bajnokság és Magyar Kupa, amihez a válogatott Nemzetek Ligája kötelezettségei jönnek hozzá.

– Jól jött a pihenő, jól esett, nem egyszer előfordult már, hogy egyből a válogatott szünet utáni első meccsen megsérültem. Kellett ez a kisebb pihenő. Jobban bírom ezt a sűrű szezont, mint tavaly, most már felkészültebb vagyok. Ám mindenki azért kezd el játszani, hogy ennyire sokat legyen a pályán – fogalmazott Varga.

Egy biztos, manapság nem a sérüléseivel, hanem a Fradihoz érkezett brazil csatárral, az eddig hét gólt vágó – ötöt a bajnokságban, kettőt a Magyar Kupában – Saldanhával kell megküzdenie a helyéért. Varga nem titkolja, jól kijön csatártársával, sőt, azt szereti igazán, amikor egyszerre ketten lehetnek a pályán.

Varga Barnabás saját bevallása szerint szeret Saldanha mellett játszani (Fotó: Csudai Sándor)

– A válogatott szünetnek is köze lehet a pihentetéshez, de most már nagy a konkurencia a poszton, van egy másik csatár is, aki gólokat szerez. De ez nem probléma, ez normális a futballisták életében. A pályán belül és azon kívül sincs gondom Saldanhával, sokat még nem játszottunk együtt. Teljesen normális kapcsolatom van vele, mint mindenki mással. Jól beilleszkedett a csapatba. Jó vele együtt játszani, főleg, ha kétcsatáros felállásban vagyunk, akkor nekem is több labdám van, brazil létére pedig erőssége az összjáték, technikás. Ezekben nagyon előnyünkre válik – árulta el Varga Barnabás.

Varga kiemelte: ha a Ferencváros a Nice ellen is úgy játszik, mint azt tette a Tottenham ellen, jó esélyei lesznek csütörtök este. Mint mondta, meglesz a megfelelő taktikájuk, amiből minél többet szeretnének a pályán megvalósítani. Kijelentette, éhes a csapat a sikerre, mindent megtesznek majd az első győzelem megszerzése érdekében.

– Reméljük, a második meccshez képest nem lesz nagyon más a Nice elleni, nyilván az eredményt kivéve. Az első találkozó nem volt a legjobb, többet ki lehetett volna hozni belőle, de a Tottenham ellen azért helyt álltunk, még ha nem is volt egyszerű dolgunk. Ha ugyanazt a jó játékot tudjuk most is hozni, azt gondolom, jó esélyünk van. Most több esélyünk lesz, valószínűleg többet tudjuk majd birtokolni a labdát, mint a Spurs ellen, de attól függetlenül azért a Nice is nagyon jó csapat. Nem lesz egyszerű, de felkészültünk – állította a Fradi és a magyar válogatott csatára.