Hiányzik Szoboszlai Dominik a Lipcse edzőjének

Marco Rose és Szoboszlai Dominik kapcsolata régre nyúlik vissza, hiszen a német edző először még Salzburgban edzette a magyar középpályást, majd a Lipcsében is alapember volt nála. Szoboszlai most a Liverpool játékosaként tér vissza a német csapat otthonába a BL-ben, és ennek apropóján már elmondta, hogy a Leipzignek köszönhetően vált azzá a játékossá, aki mostanra lett belőle. A pozitív érzelmek a jelek szerint a másik irányból is megvannak, a meccs előtt ugyanis Rose is szépen nyilatkozott Szoboszlairól.

„Dominik hiányzik nekünk. Csodálatosan játszik Liverpoolban, nagyon sokat vállal, s nagyon hasznos a labda elleni védekezésben” – mondta Rose a Ripost cikke szerint , amely hozzátette, hogy a német idén csodát tesz a Lipcsével. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata hét forduló alatt csak egyszer kapott gólt a bajnokságban, s második a tabellán. A BL-ben bivalyerős az RB sorsolása, a csapat 2-1-re kikapott az Atlético Madrid otthonában, majd szenzációs meccsen vesztett Lipcsében 3-2-re a Juventus ellen.