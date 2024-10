El van átkozva a magyar futballstadion a Nemzetek Ligájában

Péntek este a magyar válogatott bravúros döntetlent ért el Hollandia ellen a Puskás Arénában Budapesten, de a Nemzetek Ligája októberi programjában még két meccset rendeznek Magyarországon, mindkettőt Zalaegerszegen. Az egyik szombat este a Fehéroroszország–Észak-Írország (0-0) meccs volt, a másik kedden következik, amikor a fehéroroszok Luxemburg ellen lépnek pályára a C divízióban.

Csak helyzetekig jutottak a csapatok Zalaegerszegen (Forrás: Facebook/belarusff)

Az UEFA döntése értelmében Fehéroroszország szerepelhet az NL-ben, de a meccseit a határain kívül, semleges helyszínen kell megrendeznie, mivel az ország szerepet vállalt az Ukrajna elleni háborús konfliktusban Oroszország oldalán. A fehéroroszok így Zalaegerszegen rendezik a hazai meccseiket az NL-ben, erről Sallói István, a ZTE sportigazgatója nyilatkozott a zaol.hu-nak:

– Egyfajta referenciának is szántuk, hogy itt játszanak a fehéroroszok. Korábban játszottak már Mezőkövesden is, és amikor hallottuk, hogy ismét helyszínt keresnek a mérkőzéseikhez, megállapodtunk velük. Szempont volt, hogy a közelben legyen repülőtér, nálunk Sármellék adott volt ehhez, hiszen különgéppel érkeznek a csapatok. Úgy gondoltuk, hogy klubunknak is jó tapasztalatszerzés, ha belekóstolunk abba, miként néz ki egy nemzetközi mérkőzés megrendezése.

Két meccs, nulla gól Zalaegerszegen

Az első zalaegerszegi NL-meccset szeptemberben játszotta a fehérorosz válogatott, 0-0 lett az eredmény Bulgária ellen. Most az északírek ellen ugyancsak nem született gól a ZTE stadionjában. A fehéroroszok legközelebb kedden játszanak a zalai vármegyeszékhelyen, akkor Luxemburg válogatottját fogadják.

Ideális ellenfélnek tűnhet a miniállam csapata a gólátok megtörésére, de Luxemburgot eddig nem lehetett megszórni, a fehéroroszok idegenben csak 1-0-ra gyűrték le, az északírek 2-0-s győzelmet arattak, Bulgária viszont 0-0-t ért el ellene.

Három forduló után Fehéroroszország öt ponttal a csoport élén áll.