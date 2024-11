Lefokozták a szövetségi kapitányt, hazatért a nemzetközi szaktekintély

A magyar kajak-kenu válogatott hét éremmel, négy ezüsttel és három bronzzal, de arany nélkül zárta a párizsi olimpiát. Hüttner Csaba szövetségi kapitánnyal az élen a szakemberek többsége azon melegében sikerként értékelték a szereplést, az elmúlt hetek történései viszont arról árulkodnak, a szövetség elöljárói mégsem elégedettek maradéktalanul. Előbb Boros Gergely szakmai igazgatót mentették fel, akinek az örökébe Hadvina Gergely – a Tokióban a négyessel győztes Bodonyi, helyesebben immár Hadvina Dóra férje – lépett, majd az elnökség új szakmai struktúra mellett tette le a voksát: kettéválasztják a két szakágat, mely döntés Hüttner Csaba eddigi szövetségi kapitány leváltásaként is értelmezhető.

Hüttner Csaba és ami a sikerek mögött van

Hüttner két olimpiai cikluson, nyolc éven át volt hivatalban, a magyar kajak-kenu tokiói és párizsi eredményeit természetesen az ő sikereként is elkönyvelhetjük, ugyanakkor számos vitás kérdésben nem állt a helyzet magaslatán.

Nem tudta sem megelőzni, sem érdemben orvosolni a Kozák Danuta és Csipes Ferenc közötti konfliktust.

Nem szánta rá magát a végül csalódásként hetedikként végzett férfi kajak négyes megbontására.

Rossz döntésként szorgalmazta Kopasz Bálint és Varga Ádám összeültetését kettesben.

Ezeknél is súlyosabb kritika, hogy a versenyzőként négyszeres világbajnok kenus megválasztásakor egyértelmű célként tűzte ki a kenus szakág felvirágoztatását, ám e téren tapodtat sem lépett előre, a magyar kenusok a tokiói és a párizsi olimpián is érem nélkül maradtak.

Hüttner mégsem lett teljesen kegyvesztett, várhatóan pályázik kenus szövetségi kapitánynak, mi több, ő a tisztség legfőbb várományosa.

Bakó Zoltán örömmel vállalna idehaza munkát

Kik alkothatják a Los Angeles-i csapatot?

A párizsi eredmények arról árulkodnak, hogy a kajakos szakág is kemény kihívás elébe néz az új olimpiai ciklusban. Csipes Tamara, sőt Kozák Danuta sem jelentette be hivatalosan a visszavonulását, de a Los Angeles-i női kajakos csapatot aligha lehet rájuk alapozni. A férfiaknál négy klasszis, a Párizsból egyaránt éremmel hazatért Kopasz Bálint, Varga Ádám, Nádas Bence és Tótka Sándor, valamint az ifjú Kurucz Levente alkothatja a csapat magját a következő években, de a szövetség helyesen ismerte fel, hogy itt is megújulásra van szükség.

Az már ismert, hogy a szövetség pályázatot ír ki mindkét kapitányi posztra, az azonban nem, hogy milyen feltételekkel, ami pedig alapvetően meghatározhatja az irányvonalat. Többen amellett kardoskodnak, hogy a szakvezetőnek az eddigi hagyománnyal szakítva nem pusztán egyfajta menedzserként összefogni kellene a szakmai munkát, hanem irányítani azt napi rendszerességgel, az edzésterv, edzésmunka kiírásától egészen az edzések levezénylésééig.

Bakó Zoltán hazatért…

A sértés szándéka nélkül férfi kajakban jelenleg nincs olyan karizmatikus edző, mint anno mondjuk Angyal Zoltán, Fábián László vagy mint a nőknél Csipes Ferenc. Maga a kétszeres olimpiai bajnok Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is éppen ezért Bakó Zoltán kinevezését szorgalmazza.

Bakó egyértelműen nemzetközi szaktekintély, 1986 óta több szakaszban többnyire külföldön dolgozott, az ő tanítványa volt mindenekelőtt két norvég olimpiai bajnok, Knut Holmann és Eirik Veras Larsen, az elmúlt tizenegy évben pedig Dániában dolgozott. Az olimpia után azonban hazatért, s miként lapunknak elmondta, őt is foglalkoztatja a kajakos szövetségi kapitányi pályázat.

Örömmel dolgoznék ismét itthon, hetvenhárom évesen is van bennem tettvágy. A pályázat feltételeit azonban pontosan meg kell ismerni, nekem még nem egyértelmű, hogy egyfajta menedzsert vagy szakmai vezetőt keres a szövetség, én utóbbi pozícióban tudnám kamatoztatni a tapasztalataimat

– összegzett Bakó Zoltán, aki 2008-ban egyszer már jelentkezett szövetségi kapitánynak, de akkor az elnökség választása végül Storcz Botondra esett.

A sportági zuhanyhíradóban Kőbán Rita, Dombi Rudolf, Kökény Roland, Pauman Dániel, Tóth Dávid nevét is lehet hallani. Mindannyian kivétel nélkül a magyar kajakozás köztiszteletben álló nagy alakjai, a sportág összefogására kivétel nélkül alkalmasak, ám olyan szakmai referenciát egyikük sem tud felmutatni, mint Bakó Zoltán.