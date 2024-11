Ilyet se láttunk még magyar bajnokin, piros lapok egymás után

Már önmagában az is ritka, hogy egy labdarúgómeccsen háromszor villan a piros lap. A vasárnapi Kozármisleny–Gyirmót NB II-es bajnokin ráadásul úgy láthattunk három kiállítást, hogy mindegyiknek hasonló volt a története. Kócs-Washburn Erik, Olekszandr Piscsur és Helembai Márk is az első sárga lapja után öt percen belül megkapta a másodikat Berényi Tamás játékvezetőtől.

A Kozármisleny a történelmi feljutásért küzd az NB II-ben (Forrás: Facebook/Kozármisleny FC)

A találkozó elején a korábbi válogatott támadó, Ugrai Roland góljával a tabella alapján meglepetésre a vendég Gyirmót szerzett vezetést, s a győri csapat sokáig őrizte is előnyét. Az első félidő hosszabbításában ráadásul emberhátrányba is került a Kozármisleny, Kócs-Washburn Erik tizenegyest próbált kiharcolni, ehelyett Berényi Tamás színészkedésért sárga, s mivel ilyet három perccel korábban már kapott, piros lapot is adott neki.

Három piros lap, hasonló történettel

A második félidőben előbb létszám terén történt az egyenlítés: Olekszandr Piscsur követett el három percen belül két sárga lapot érő szabálytalanságot a felezővonalnál.

A Kozármisleny a második kiállítás utáni tíz percben két gólt is szerzett (Major Sámuel, Pesti Zoltán), az utóbbi után két Gyirmót-játékos is sárga lapot kapott reklamálásért. S Helembai Márknak ez sokba került, mert szűk öt perccel később az elkésett becsúszása így nemcsak tizenegyest, hanem kiállítást is ért.