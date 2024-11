Már kisebb csodára lenne szükség a hőn áhított továbbjutáshoz

Igazán nagy meccset játszott a férfiválogatott. Pénteken Isztambulban 26 pont különbséggel kikapott Törökországtól, ami elméletileg megfelelt a papírformának, ám arra a mérkőzésre nem lehetett büszke a csapat, a játékosok nem mondhatták azt, hogy emelt fővel jöttek le a pályáról. Fogalmazzunk úgy, hogy a hétfői visszavágóra volt hova fejlődnie, és elsősorban nem a hatalmas bravúrnak számító győzelemben reménykedhettünk, hanem abban, hogy a válogatott visszatér korábbi önmagához, amikor egységes, az utolsó pillanatig küzdő csapatként öregbítette a hírnevét.

Vojvoda Dávid dob kosarat Osman mellett Fotó: Fiba.com

Ez megtörtént. Pedig az előjelek nem sok jót ígértek. Önmagában már az sem adott okot a derűlátásra, hogy a törökök több játékosa éveket töltött el az észak-amerikai profi ligában, az NBA-ben – aki most ott játszik, az nem tudott hazajönni az Európa-bajnoki selejtezőkre –,

a zömük jelenleg Európa legrangosabb sorozatában, az Euroligában szerepel hétről hétre, ami Hanga Ádámot leszámítva magyar férfi kosárlabdázók és csapatok számára jelenleg elérhetetlen szint,

a válogatottról előzetesen csak rossz hírek érkeztek. Az egyik éppen Hanga Ádámról, aki Isztambulban halvány teljesítményt nyújtott, de beinjekciózott bokával tudott csak pályára lépni és a sérülése nem javult, a másik pedig a honosított amerikairól, a 211 centire nőtt Nathan Reuversről, akinek eltörött a keze, és hétfőn este nem is játszhatott Szombathelyen.

Gaspar Okorn (jobbra) is hibázott a meccs hajrájában Fotó: Fiba.com

Minden az ígérte tehát, hogy a péntekihez hasonlóan sima török győzelem születik a visszavágón is, sőt maga a mérkőzés eleje is a vendégek 9-0-s gyors vezetését hozta, ám nem ez történt. Túlzás lenne azt állítani, hogy a magyar válogatott ragyogóan kosárlabdázott, ám ezúttal nem törődött bele, hogy az ellenfelet magasabban jegyzett játékosok alkotják, szívósan harcolt, nem adta fel egy pillanatra sem, a negyedik negyed elején hat ponttal vezetni is tudott. Perl Zoltán, Golomán György, Vojvoda Dávid és Hanga Ádám is kiváló teljesítményt nyújtott, ám a végén néhány rossz döntés miatt kikapott 81-76-ra, ezúttal azonban rászolgált a szombathelyi közönség tapsára.

– Sok mindenben javultunk a pénteki mérkőzéshez képest, fájdalmas úgy kikapni, hogy esélyünk volt egy ilyen török válogatott ellen a győzelemre – nyilatkozta a lefújás után Gasper Okorn, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. A legfontosabb oka a vereségünknek egyértelműen az, hogy a vendégek huszonkét támadólepattanót szereztek, egy ilyen után kaptuk a mindent eldöntő triplát is.

Akadt a hajrának olyan momentuma, amely mellett kár lenne szó nélkül elmenni. Csak percek voltak hátra, az eredményjelző döntetlen körüli állást mutatott, amikor a játékvezetők nem ítéltek meg egy török szabálytalanságot,

amit Hanga Ádám igen ingerülten számon is kért, amiért technikai hibát kapott. Gasper Okorn ezt magából kikelve, szinte toporzékolva és üvöltve kifogásolta, mire ellene is befújtak egy technikait, azaz az ellenfél dobhatott két büntetőt, és a labda is nála maradt, amiből kosarat ért el, azaz négy pontot szerzett.

Egy ilyen szoros meccsen egy rutinos csapatkapitány és egy edző a mérkőzés hevében sem hozhatja ekkora hátrányba a saját csapatát, különösen az utóbbinak illene higgadtabban viselkednie, elvégre az edző nem szurkoló, és ebben a sportágban szinte másodpercenként kell jó döntéseket hoznia.

Kicsire zsugorodott az esély az Eb-re

Mindent egybe véve a vereség ellenére a dicséret megilleti a válogatottat, de kizárólag csak ezért a mérkőzésért. Az ugyanis egy hat meccses Európa-bajnoki selejtezősorozatban nem megengedhető, hogy egy csapat csak a negyediken nyújtson elfogadható teljesítményt, erre a válogatottra ráadásul korábban nem ez volt a jellemző. Ennek pedig meg is van az ára: egészen kicsi az esély arra, hogy a magyar csapat 2017 és 2022 után jövőre is ott lehet a kontinensbajnokságon. Négy mérkőzésen négy vereséget szenvedett el, az üdvösséget jelentő harmadik helyért nagy vetélytárs Izland pedig már két győzelemnél tart – az olaszok és a törökök már révbe értek –, miután hétfőn este óriási meglepetésre nyerni tudott Olaszországban.

A magyar válogatott akkor lehet ott az Eb-n, ha februárban legalább hat ponttal legyőzi Izlandot, majd megszerzi a két pontot idegenben az olaszok ellen is, az északi kis ország csapata pedig hazai pályán vereséget szenved attól a Törökországtól, amelyben már páholyban érezve magát aligha hívja haza az euroligás játékosait.

Bár mindennek a valószínűsége igen csekély, még akár össze is jöhet, ezért még korai a selejtezők tanulságait elemezni. Az viszont biztos, hogy nem áll jól a magyar válogatott szénája, és a hátralévő két mérkőzésen csak olyan hozzáállással reménykedhet a kisebb csodában, mint amilyent hétfőn mutatott, az ezt megelőző selejtezőkön látottak ugyanis csak a kieséshez vezethetnek.