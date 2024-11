Magyar csatár gólpassza miatt extázisba került az edző Németországban

A német másodosztály 11. fordulójának nyitómeccse előtt a Münster hét ponttal az utolsó előtti, 17. helyen állt a Bundesliga II-ben, miközben a vendég Düsseldorf éllovasként érkezett Németh András csapatának az otthonába. Az esélyek egyértelműek voltak, a papírforma azonban a 26. percben felborult, amikor a mérkőzés egyetlen gólját Ter Horst szerezte, méghozzá Németh beadása, így gólpassza után. A Münster ezzel a góllal nagy meglepetésre 1-0-ra megnyerte a meccset.

Németh András boldoggá tette a német edzőjét (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Az újonc Münster először nyert hazai közönség előtt ebben a szezonban, így aztán az edzője, Sascha Hildmann euforikus állapotban nyilatkozott: – Megérdemeltük a győzelmet, és végre megjutalmaztuk magunkat a nagyszerű játékkal és három ponttal. Csaknem öt éve vagyok itt, ami nyilvánvalóan hatással van rám. A szurkolók és a játékosok is fantasztikusak voltak, mi mást mondhatnék? Teljes extázisban vagyok.

Marco Rossi is felfigyelhet Németh András javuló helyzetére

Németh András számára is sokat jelenthet a győztes gólpassz. Később neki is volt helyzete a meccsen, de az kimaradt, így gólja továbbra sincs a szezonban, de már a harmadik asszisztját osztotta ki a kilencedik bajnokiján. A 21 éves csatár korábban Hamburgban alig kapott lehetőséget, a Münsterben viszont egyre többet játszik, a Düsseldorf elleni volt az első meccs, amelyen végig a pályán volt a nyári klubváltása óta.

Erre Marco Rossi is felfigyelhet, hiszen a csatár legutóbb egy éve, tavaly novemberben volt tagja a felnőtt válogatott keretének, négy meccsen már egy gólja is van a nemzeti csapatban, az U21-es válogatottból pedig most öregedett ki. A szövetségi kapitány a jövő héten hirdet keretet a válogatott novemberi meccseire.

Óvatosan bulizhatott a magyar csatár az éjjel

A Münster edzője a nagy extázisban arról is beszélt, hogy játékosai belevethetik magukat az éjszakába a bravúros győzelem után, de csak ésszel.

– Elmehetnek ünnepelni és bulizni, de másnap reggel fél tízkor edzés van – figyelmeztette Némethéket Hildmann.