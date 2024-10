Marco Rossi kegyvesztett csatára búcsúzik, bosszút állhat a vele kiszúró belgákon

Ha azt nézzük, hogy a magyar U21-es csapatot a negyedik kalapból sorsolták ki a csoportbeosztásnál és végül a negyedik helyen végez, akkor azt lehet mondani, hogy érvényesült a papírforma. A Szlovákiában 2025-ben esedékes Eb-re bravúr lett volna a kijutás, a csoportból Spanyolország és Belgium egyértelműen kiemelkedett, de Skócia talán fogható lehetett volna a harmadik helyért. Ez nem jött össze, de muszáj kettéválasztani a magyar együttes szereplését.

Németh András is búcsúzik az U21-es válogatottól. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A selejtezőket Gera Zoltán vezetésével kezdte meg a válogatott, aki idén februárban köszönt el az együttestől, amikor vezetőedző lett a másodosztályú Vasasnál. Hogy ez mennyire volt jó döntés a részéről, arról sokat elmond, hogy az Eb-selejtezők még véget sem értek, amikor augusztusban már nem ő volt a Vasas edzője. A lényeg, hogy Gera irányításával tavaly év végéig hat Eb-selejtezőt vívott meg a gárda, ezeken a papíron gyengébb Kazahsztán és Málta ellen összejött a győzelem, az erősebb Spanyolország és Belgium ellen tisztes vereség lett a vége.

A gond az volt, hogy a Skócia elleni két ki-ki meccsen csak egy pont jött össze, idegenben Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Ben Doak is mattolta a magyarokat a 3-1-es skót győzelemért, itthon meg 0-0 lett az eredmény. Ha matematikailag még nem is, gyakorlatilag már akkor eldőlt, hogy nem lesz meg a harmadik hely.

Így aztán a Gerát idén váltó Szélesi Zoltán nagyobb nyomás nélkül dolgozhatott, aminek Kazahsztán és legutóbb, a múlt héten Málta ellen újabb győzelmek lettek az eredményei, a kettő között pedig szeptemberben Spanyolország ellen szűk, 1-0-s vereség hazai pályán. Belgium ellen bravúr lenne a pontszerzés idegenben, főleg, hogy a házigazdának még van tétje a leuveni meccsnek: egyrészt egy pont még kell neki a második hely bebiztosításához, másrészt egy győzelemmel még bekerülhet a legjobb csoportmásodikok közé, így nem kellene pótselejtezőt vívnia az Eb-re való kijutásért.

Több magyar játékosnak Belgiumban véget ér az U21-es korszak, a 2002-es és 2003-as születésű játékosok búcsúznak az utánpótlástól. Ebbe a körbe tartozik a már a felnőttválogatottnál számításba vett Balogh Botond (Parma), Horváth Krisztofer (Újpest) és Kata Mihály (MTK), de Leuvenben két olyan futballista is a pályán köszönhet el az U21-től, akik korábban Marco Rossitól is esélyt kaptak: a Lengyelországban szereplő Baráth Péter és a német másodosztályban játszó Németh András számára nagy kérdés, hogy a későbbiekben vissza tudnak-e kerülni az A csapatba.

Baráth Péter szépen akar búcsúzni

– Ebből a szempontból különleges mérkőzés lesz a keddi, fontosnak érzem, hogy szépen búcsúzzak az utánpótlás-válogatottól – nyilatkozta Baráth Péter, a válogatott csapatkapitánya. – Nehéz dolgunk lesz, hasonló mérkőzésre számítok, mint amit tavaly Budapesten játszottunk a belgák ellen. Akkor nem álltunk messze a pontszerzéstől, ellenfelünk csak a második félidőben, egy átlövésgóllal tudta megszerezni a három pontot. Azon a mérkőzésen a szünet után nekünk is voltak lehetőségeink, de el kell ismerni, hogy a játék képe alapján a belgák rászolgáltak a győzelemre. Kedden is elsősorban a szervezett védekezést kell szem előtt tartanunk, ellenfelünk várhatóan ezúttal is labdabirtoklási fölényben futballozik majd, nekünk leginkább a labdaszerzések utáni gyors akciókból lehetnek lehetőségeink.

Baráth még a Debrecen játékosaként került be Rossi felnőttválogatottjába, amelyben két meccsen pályára is lépett, ám 2023 nyarán a Fradiba igazolt, ahol kevés játéklehetőséget kapott, így visszalépett a ranglétrán az U21-es válogatottba. Jelenleg kölcsönben a lengyel élvonalbeli Raków futballistája, de ott sem stabil kezdő, ennél pedig alighanem több kell, hogy Rossi visszaemelje őt az A keretbe.

Németh András későn tett eleget Rossi kívánságának?

Nincs könnyű helyzetben Németh András sem, akinek négy meccsen már egy gólja is van a felnőttválogatottban, ám a nyári Európa-bajnokság előtt magára haragította Rossit azzal, hogy a tanácsa ellenére nem igazolt el a Hamburgból egy olyan csapatba, amelyben több lehetőséget kapott volna. Így aztán az Eb-n sem lehetett ott, pedig Varga Barnabás és Ádám Martin mellett lenne szükség még középcsatárra. Németh végül a nyáron elhagyta Hamburgot, az ugyancsak Bundesliga II-es Münsterbe igazolt, ahol többet játszik, de gólja még nincs új klubjában.

Németh korábban sokáig a Genkben futballozott, ahonnan csúnyán távozott: miután nem akart szerződést hosszabbítani, kirakták a szűrét az első csapat keretéből, így neki duplán fontos lehet a Belgiumba való visszatérés: – Nem mi leszünk az esélyesek, de okozhatunk meglepetést, és ez is lesz a célunk – fogalmazott. – Ez utóbbi mérkőzés számomra nemcsak azért lesz különleges, mert utoljára játszhatok utánpótlás-válogatottban, hanem azért is, mert évekig Belgiumban futballoztam, és több korábbi csapattársam is szerepel a belga válogatottban.

Lisztes Krisztiánék folytathatják az U21-ben

Több olyan labdarúgó is van ugyanakkor az U21-es csapatban, akik már a felnőttválogatottnál is szóba jöttek, de még fiatalabbak, így folytathatják az U21-es csapatban. Ebbe a körbe tartozik a Fradiból Gruber Zsombor, a Manchester City utánpótlásából Michael Okeke, a spanyol élvonalbeli Girona védője, Yaakobishvili Antal, illetve a keretben most nem szereplő Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt) és Vancsa Zalán (Gent) is.

U21-es Eb-selejtező: Belgium–Magyarország 18.00