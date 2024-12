A 100 ezer euróra megbüntetett BL-győztes Naby Keita az FTC játékosa lett!

Fabrizio Romano értesülését tegnap átvette a nemzetközi és a hazai sajtó is, s ma reggel a DaveOCOP, az X-en több mint félmillió követővel rendelkező liverpooli portál is megírta. S nem hallgatta el Naby Keita „bűnét” sem, hogy áprilisban miért száműzte eddigi klubja, a Werder Bremen. A 29 éves középpályás nem volt hajlandó felszállni a csapatbuszra, miután megtudta, hogy nem lesz a kezdőcsapatban a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-mérkőzésen. Emiatt azonnal kizárták a keretből, és a hírek szerint több mint 100 000 euróra is megbüntették.

Naby Keita a párizsi olimpián a franciák elleni csoportmeccsen (0-1) Fotó: AFP

A Liverpool csapatával 2019-ben BL-győztes Naby Keita a Vörösöknél 2018 és 2023 között szerepelt, de rengeteget volt sérült. A Tottenham elleni BL-döntőben (2-0) sem lépett pályára, de ettől még BL-győztes. A DaveOCOP azt írja, hogy a Liverpoolban a Premier League-ben csak 76 meccsen lépett pályára, és csupán 49-szer szerepelt a kezdőcsapatban. S a Poolban 73 meccset hagyott ki sérülései miatt. A Wikipédia szerint ugyanakkor 84 bajnokin játszott, ezeken hét gólt szerzett, minden tétmeccset nézve pedig 129 találkozón 11-szer volt eredményes. Szoboszlai Dominik előtt ő viselte a 8-as mezt.

Naby Keita útja: Liverpool, Werder Bremen, Ferencváros

Ami biztos: miután Keita 2023-ban a Werder Bremenhez távozott, abban bízott, hogy itt újra „felépíti” magát. Ez nem sikerült neki, csak öt meccsen lépett pályára, s most a Ferencvárosnál próbálkozik, ahova egy évre érkezett kölcsönbe, de a Fradinak opciója van a végleges megvásárlására. Keita amúgy tétmeccsen legutóbb a párizsi olimpián lépett pályára, „túlkorosként” ő volt a csoportjában három vereséggel búcsúzott guineai válogatott csapatkapitánya. Mi több, az afrikai országban olyan nagy név, hogy az olimpia megnyitóján ő vitte a guineai zászlót! A középpályás először 2012-ben szerepelt hazája „nagy” válogatottjában, 2024-ig pedig összesen 58 alkalommal ölthette magára a guineai válogatott mezét. Hazájában kétszer (2015, 2021) választották meg az év labdarúgójának.

A Ferencváros ma délelőtt bejelentette Naby Keita leigazolását.

„Fantasztikus igazolás! 35-szörös magyar bajnok és 24-szeres Magyar Kupa-győztes férfi labdarúgócsapatunkban folytatja pályafutását az 58-szoros guineai válogatott középpályás, a Liverpoollal korábban bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita. A kiváló középpályás egy évre kölcsönbe érkezik az Üllői útra, vételi opcióval” – tudatta a Ferencváros.