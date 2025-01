Ligetvári nyugalomra int mindenkit, de fűti a visszavágás vágya

Sokan úgy ismerik a magyar férfi-kézilabdaválogatott klasszisát, hogy remek védekező specialista, azonban a most zajló világbajnokságon azt is bizonyítja Ligetvári Patrik, hogy az ellenfél kapuja előtt is feltalálja magát. Ligetvári az Észak-Macedónia elleni meccsen a magyarok utolsó gólját dobta, döntetlenre mentve ezzel azt az összecsapást, majd Guinea ellen is betalált kétszer és a csapat egyik legjobbja volt. A szombati szünnapon a csapat most arra koncentrál, hogy kijavítsa az első két meccsen látott hibákat. Ligetvári az Origónak elmondta, úgy véli, nincs ok az idegeskedésre.

Ligetvári Patrik szerint a hollandok ellen akkor nyerhetnek, ha nagy százalékban használják ki a helyzeteiket Fotó: Mirkó István

– Az első meccset meg tudtuk menteni, a másodikat meg tudtuk nyerni, így összességében pozitív az eddigi mérleg. A Guinea elleni mérkőzés az önbizalom növelésére volt jó. Nyilván, az ilyen összecsapásoknak két céljuk van. Az első, hogy ne sérüljön meg senki. A második, hogy minél többen tudjanak játszani és szerezzen mindenki önbizalmat. Ám innentől kezdve már a hollandokra figyelünk – fogalmazott Ligetvári.

A játékos szerint a csoportban a hollandok a legjobbak, de

ha el akarják érni a céljaikat, valóra akarják váltani az álmaikat, akkor nincs más lehetőségük, mint hogy megnyerjék a vasárnap esti csoportrangadót.

Mint elárulta, ezt akkor sem gondolná másként, ha szerdán nem egyenlítő, hanem győztes gólt dobott volna az észak-macedónoknak.

– Amellett, hogy meg szeretnénk nyerni a csoportunkat, hogy a középdöntőbe három pontot vigyünk magunkkal, van bennünk egy vágy, vissza szeretnénk vágni a 2022-es Eb-vereségért. A hollandok az utóbbi években rengeteget fejlődtek, komoly játékosaik vannak, akik topligákban szerepelnek, és egy klasszis edzőjük a svéd Staffan Olsson személyében.

Ám nem legyőzhetetlenek, főleg akkor, ha a támadásban arra fókuszálunk, hogy ne hagyjuk ki a helyzeteinket, mert ez lehet a siker kulcsa.

Mindent nem szeretnék elmondani, mert itt mindenki figyel mindenkit, de vannak olyan taktikai elemeink, amelyek még a zsákban vannak – állította Ligetvári.

Hogy mi lehet az a taktikai elem, amivel meglephetik a hollandokat? Nos, például a két beállós játék is, amit Szerbia ellen gyakorolt már a csapat, ráadásul nem is ment rosszul. De olyan elemekkel is rendelkezik a gárda, amit nem látott még senki sem. Mindenesetre

Ligetvári Patrik kijelentette, a szurkolókban és az újságírókban nagyobb a feszültség, mint a játékosokban,

nem titkolja, bízik abban, hogy vasárnap este csoportelsőként térhet nyugovóra a csapat.