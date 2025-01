A Manchester Unitedbe tartó Gyökeres Viktor mesterhármassal kezdte az évet

Gyökeres Viktor a 2025-ös évet is gólokkal kezdte. Mindjárt hárommal. A magyar származású csatár a portugál élvonal 17. fordulójában a Guimares ellen szerzett mesterhármast, amit csak az rontott el, hogy a Sporting még így is örülhetett a végén a pontszerzésnek is.

Gyökeres Viktor háromszor vette be a Guimares kapuját (Fotó: Miguel Lemos)

Pedig Gyökeres triplájával még 3-1-re vezetett a Sporting idegenben, de aztán a 85. percben már 4-3- fordított a Guimares. Végül a hosszabbításban, a 95. percben szerzett góllal, csikarták ki legalább a döntetlent Gyökeresék – a svéd támadó korábban sportszerűtlenségért egy sárga lapot is kapott.

A 26 éves Gyökeres tehát ott folytatta a 2025-ös első meccsén, ahol 2024-ben abbahagyta: gólokkal. Tavaly ő volt a legjobb góllövő a naptéri évet , a klubban és a válogatottban szerzett gólokat összesítő listát tekintve. Gyökeres a Transfermarkt kimutatása szerint összesen 62 góllal végzett az élen, a vert mezőnyben Erling Haaland (49) és Harry Kane (46) követte őt.

A legfrissebb hírek szerint Gyökeres a Manchester Unitedben köthet ki hamarosan, ahol nemrég Rúben Amorim lett a vezetőedző, aki előtte a Sportingot irányította. Amorim állítólag már közölte a klub vezetőivel, hogy nem várhatnak a nyárig gyökeres leigazolásával, már most meg kell szerezni a 75 millió eurót érő csatárt, akinek 2028-ig szól a szerződése a Sportinggal.