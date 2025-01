Máté Csaba ezt gondolja a Ferencvárosnál való leváltásáról

Váratlanabb volt a Fradinál kialakult helyzet. Megállapodtunk valamiben, mentek is a dolgok a maguk útján, azt gondoltuk, hogy jól működik minden. Nem kell ezt túlmisztifikálni, az edzők élete ilyen. Pozitívan gondolok vissza a Fradinál töltött évekre, ott voltam már akkor is, amikor a mai klub fejlődése még csak kezdődött, és mára már a nyugat-európai klubok középmezőnyében is megállja a helyét