Djokovics nem keres kifogást, elismeri a történemi cselekedetet

– Nem éreztem semmi fájdalmat vagy kellemetlenség ebben az értelemben. Egyszerűen az ellenfelem jobban játszott ma nálam. Nem voltam a kívánatos szinten. Lehet, hogy még mindig nem úgy mozgok, ahogyan szeretnék, de fájdalom nélkül játszottam, szóval ez nem lehet kifogás – Novak Djokovics sportszerűen így értékelte az olasz Matteo Berrettini ellen már az első fordulóban elvesztett mérkőzését a Katar Openen.

Novak Djokovics szenvedett a Matteo Barrettini elleni mérkőzésen Fotó: AFP

Az első szett szoros volt, Djokoviccsal olyasmi történt, ami csak ritkán: 7-4-re elvesztette a rövidítést. Az is szokatlan, hogy ez mintha megtörte volna, a második játszmát Berrettini simán, 6-2-re hozta.

Ez volt a két teniszező ötödik egymás elleni mérkőzése, Berrettini négy vereség után most először győzte le minden idők legeredményesebb játékosát.

Novak Djokovics párosban még versenyben van

Djokovics ezzel még nem int búcsút Dohának, párosban sikerrel vette az első fordulót a pályafutása utolsó tornáján szereplő spanyol Verdasco oldalán, s ma a második körben a Heliovaara–Patten duó ellen lépnek pályára.

Marozsán Fábiánnak is szurkolhatunk, aki a cseh Lehecka ellen 15.30-tól játszik ugyancsak a 2. fordulóban.

Murray marad Djokovics edzője

Novak Djokovics azt is elárulta, továbbra is Andy Murray marad az edzője. A skót kiválóság eredetileg csak az Australian Openre vállalta a közös munkát, de a két legenda már megállapodott abban, hogy Murray a fedett pályás amerikai idénynyitón, Miamiben, majd több salakos versenyen, így remélhetőleg a Roland Garroson is segíti Djokovicsot.

A Djokovics–Berrettini mérkőzés összefoglalója: