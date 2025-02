Fa Nándor súlyos vádja: szélhámos az utódja, aki feladta a földkerülő vitorlásversenyt

Weöres Szabolcs november 10-én vágott neki a New Europe névre keresztelt hajójával a 2024–25-ös Vendée Globe-nak, és rögtön az első napokban súlyos balesetet szenvedett. Későbbi beszámolója szerint felfordult a hajója, az erős szeles gennakere leszedhetetlenül felcsavarodott az első merevítőre, és végigszakad a nagyvitorlája. Az 52 éves vitorlázó megpróbálta megjavítani a hajóját, de aztán elszakadt az egyik árboctartó segédkötél, ami miatt sajnos ki kellett kötnie Fokvárosban. Amit egyúttal azt jelentette, hogy feladta a versenyt. Weöres Szabolcs az Origónak adott interjúban részletesen beszélt a megpróbáltatásairól. Fa Nándor másként látja a történetét.

A háromszoros Vendée Globe-induló magyar vitorlázó szerint homályos foltok vannak Weöres Szabolcs beszámolójában. A verseny harmadik napján a Weöres Szabolcsot a Finister-fok környékén ért baleset Fa Nándor szerint nem egyértelmű, már akkor értetlenül állt az előtt, hogy a versenyző miért nem közölt részleteket.

Fa Nándor nem fogadja el Weöres Szabolcs beszámolóját

„Én, aki részfelelős voltam a kríziskommunikációjáért, sem tudtam többet” – írja Fa Nándor Weöres Szabolcs Vendée Globe-küldetéséről a Szólóvitorlázás oldalon írt hosszú elemzésében.

„Azt hallottuk, olvastuk tőle, hogy kitartóan megy, sok van még hátra, igyekszik felzárkózni a többiekhez, miközben tisztán látszott, hogy kerüli a folytatáshoz a jó szeleket, és Fokváros irányába halad. Aztán jött a hír, hogy leszakadt az egyik árboctartó segédkötél, ami miatt sajnos ki kell kötnie Fokvárosban, és ezzel föladni a versenyt. Eddig és ennyi a verseny. Szabi hazarepült Fokvárosból. Megkeresett, elmondta a maga történetét az eseményekről, és megosztotta velem a terveit a jövővel kapcsolatban” – írja a legendás magyar sportoló.

Fa Nándor ezen soraiból is kitűnik, nem fogadta, nem hitte el Weöres Szabolcs beszámolóját.

Weöres Szabolcs nem is akarta megkerülni a Földet?

A dolog akkor vált végképp gyanússá neki, amikor Weöres Szabolcs az ígéretével szemben mégsem azért utazott vissza Fokvárosba, hogy folytassa a versenyt, hanem hogy visszahajózzon Sables d’Olonne-ba, a rajt és egyben a befutó helyszínére.

S ez nem minden. Fa Nándor szerint nem véletlen, hogy Weöres Szabolcs ilyen gyorsan feladta a versenyt, szerinte az 51 éves utód talán nem is akarta megkerülni a Földet

– Először a rajt előtti napokban éreztem, hogy valami nem stimmel Szabolccsal. Nem úgy kommunikált, nem azt láttam a tekintetében, mint aki el akarja harapni a kötelet, és alig várja, hogy kimenjen, és megmutassa. Nem teljesen volt ott – elevenítette fel Fa Nándor az emlékeit, majd mint elárulta, a gyanúját további bizonyítékok támasztják alá.

Fa Nándor személyes felelősséget érez a történtekért

– Közvetlenül a novemberi rajt után, amikor hazajöttem, tudomásomra jutott egy információ, miszerint Szabolcs projektszámláján, amin csak a versennyel kapcsolatos támogatói pénzek voltak, ott van a költségvetés jelentős része felhasználatlanul.

Nehéz el- és kimagyarázni, hogy miközben semmire sem jutott pénz (rendre olcsó, alkalmatlan megoldások mellett döntött, és folyamatosan a szegénylegény szerepét vette föl úgy a hazai, mint a nemzetközi médiában), hogy és miért maradt ennyi pénz mégis a számlán.

Bár nem volt, és nem is akartam beleszólást a költésekbe, utólag mégis morális felelősséget érzek – állítja Fa Nándor.

Majd azt is megindokolja, miért érezte szükségesnek leírni a véleményt:

Személyes hitelességét latba vetve segített szponzorokat találni Weöres Szabolcsnak.

Szakmailag is támogatta őt, az egyik tesztversenyt együtt teljesítették.

Kimondva-kimondatlanul ő felelt a projektért, morális felelősséget érez a történtekért.

– A Vendée Globe-verseny olyan, ahol bárkinek, bármikor lehet baja, történhet vele bármi. Szabi nem azt vállalta, hogy biztosan teljesíti a távot. Legfőképpen nem azt vállalta, hogy győztesként tér haza. Vállalta azonban azt, hogy a jóhiszeműség jegyében minden tőle telhetőt és elvárhatót megtesz a siker érdekében. Vállalta, hogy tudása és szorgalma legjavát beleadva örömet és büszkeséget szerez önmaga és az őt támogatók számára. Végül vállalta (konkrétan felém), hogy a megszerzett támogatásokat kizárólag a felkészülésre költi. Ezeknek az alapvető elvárásoknak a teljesítéséhez megfelelő anyagi háttér és az általa összeválogatott csapat állt rendelkezésére, beleértve magamat is.

Ugyanakkor az anyagiak jelentős részét valamiért nem használta fel, ami hiányzott a felkészülésből, és így visszaélt az őt támogatók bizalmával. Így azt is kimondhatjuk, hogy a fel nem használt támogatást a végső elszámolást követően illene visszaadni.

Fa Nándor gyanúja: a Vendée Globe mint üzleti vállalkozás

Kemény mondatok. Talán szükségtelen is értelmezni a leírtakat. Fa Nándor azt a gyanút fogalmazza meg, hogy Weöres Szabolcs szándékosan nem használta fel a szponzorok és Fa Nándor jóvoltából összegyűlt forrásokat. Nyilván azért, hogy azt megtartsa magának.

Fa Nándor lesújtó kritikát fogalmaz meg az általa mentorált Weöres Szabolcsról:

Szabi Vendée Globe-rekorder: eddig még senki nem volt a verseny történetében, aki az arra való felkészülést üzletnek tekintette volna, pénzt akart volna csinálni rajta.

– Szeretném hinni, hogy nem ez volt az eredendő cél, de jelek utalnak arra, hogy esetleg igen. Végtelenül sajnálom, hogy az eredeti céllal ellentétben most szinte lehetetlenné vált, hogy a közeljövőben bárki is hasonló támogatást találjon, hogy higgyenek neki.

Elment sok pénz, alig kaptunk cserébe valamit, viszont megkopott a több évtized alatt felépített hitelesség is.

– Én együtt tudok élni ezzel a veszteséggel, bár nagyon szomorúan, de ti, akiknek még volnának ambícióitok, nagyon beszűkültek a lehetőségeitek. Sajnálom a vitorlázószakmát, sajnálom azokat, akik hinni akartak, lelkesedtek. Kicsit sajnálom azokat is, akik kritika nélkül odaálltak mögé, illetve állnak még most is. Sajnállak benneteket, mert igazán kiábrándító lehet ez a bukás nektek is.

Az ügynek nyilván lesz folytatása.

